Warsztaty z Elkamerą: papiloryty

W sobotę, 22 lutego, o godz. 10 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na wyjątkowe warsztaty linorytu. Zajęcia, skierowane do amatorów, będą doskonałą okazją do zapoznania się z techniką druku wypukłego oraz zainspirowania się niezwykłymi, zabytkowymi grafikami, które znajdują się w zbiorach naszej biblioteki.

Na warsztaty zaprasza prowadząca zajęcia Patrycja Grochowska: „Motyle, które pojawią się w pracach uczestników, to motywy zaczerpnięte z dawnych, artystycznych ilustracji przyrodniczych. Uczestnicy nauczą się, jak przygotować matrycę linorytniczą, oraz wykonają odbitkę na prasie graficznej, co pozwoli im poznać proces tworzenia grafik w tradycyjny sposób. Warsztaty to doskonała okazja, by w przyjaznej atmosferze rozwijać swoje artystyczne umiejętności, nauczyć się czegoś nowego i stworzyć własną, niepowtarzalną grafikę. Wszystkie materiały potrzebne do pracy zostaną zapewnione, a doświadczeni instruktorzy poprowadzą uczestników przez kolejne etapy tworzenia, udzielając cennych wskazówek. Nie trzeba mieć doświadczenia w sztuce linorytu – warsztaty są otwarte dla każdego, kto chce spróbować swoich sił w tej fascynującej technice”. Warsztaty skierowane do osób powyżej 14. roku życia. Obowiązują zapisy: 55 625 60 32 lub elkamera@bibliotekaelblaska.pl Koszt warsztatów: 14 zł/osoba

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska