Dawno temu w Elblągu... Cesarz i Cesarzowa opuścili Prusy Wschodnie

Cesarzowa wróciła wczoraj po południu z księżniczką pociągiem dworskim do Berlina. Do Elbląga dojechała o godz. 22.26 i po wymianie lokomotywy po sześciu minutach postoju pojechała dalej. Zasłony wagonu, w którym przebywała Cesarzowa były opuszczone i nie można było dostrzec Jej Cesarskiej Mości. Z kolei Cesarz wyruszył specjalnym pociągiem ze Słobit (niem. Schlobitten), gdzie dotarł wczoraj wieczorem, do Gdańska (niem. Danzig) - o tym pisała elbląska prasa w październiku 1904 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Pociąg z Cesarzem zatrzymał się w Elblągu dziś rano o godz. 7.49. Tutaj stał jedną minutę w celu odbioru pieczywa na śniadanie. Również Cesarza nie udało się zobaczyć. W Malborku (niem. Marienburg), dokąd już wczoraj wieczorem został wysłany pociąg z całym ekwipunkiem i końmi, pociąg z Cesarzem zatrzymał się na stacji na moście Nogat. Cesarz złożył krótką wizytę w zamku. Stamtąd ruszył do Gdańska na uroczyste otwarcie Wyższej Szkoły Technicznej. […] Na temat pobytu Cesarza w Malborku taką relację zdał nasz tamtejszy korespondent: Cesarz przybył do Malborka o godz. 9.30, przyjechawszy ze Słobit, gdzie spędził noc u hrabiego von Dohna. Cesarz, który miał na sobie mundur czarnych huzarów, po tym jak wysiadł z pociągu na moście na Nogacie, udał się dworskim samochodem do zamku, gdzie miał przyjrzeć się trwającym tam pracom renowacyjnym. Przeszedł się po zamku pod kierownictwem tajnego radcy budowlanego doktora Steinbrechta, zwiedził pokoje gościnne i komturię. Zobaczył też bedącą jeszcze w budowie wieżę głównego portalu. O godzinie 10 Cesarz udał się w dalszą podróż do Gdańska (AZ, piątek, 07.10.1904 r.).

Rzucał w dzieci kamieniami

14-letni syn tutejszego przedsiębiorcy budowlanego Sch. dopuścił się niebezpiecznych w skutkach czynów. Podczas trzech ostatnich miesięcy miał on rzucać kamieniami na ulicy w dzieci, z których kilka doznało obrażeń. Młody oskarżony przyznał się do winy. Sąd nie miał żadnych wątpliwości, by uwierzyć dzieciom, które zostały przesłuchane. Jedno dziecko zostało nawet poważnie ranne. Sąd uznał jednak te incydenty za głupi młodzieńczy żart mówiąc, że chłopak nie był świadomy konsekwencji swoich czynów. Otrzymał więc od sądu jedynie naganę (AZ, sobota, 08.10.1904 r.).

Lipscy śpiewacy wystąpią przed elbląską publicznością

Lipscy śpiewacy Fritza Knappa wystąpią w niedzielę i poniedziałek w Resursie Mieszczańskiej. Zaprezentują zupełnie nowy program tak, więc publiczność czeka z pewnością podczas tych pełnych humoru wieczorów kilka dobrych godzin z rozrywką. Uważamy więc za rzecz zbędną zachęcanie do udziału w występie zespołu, który, jak wiadomo, wszędzie cieszy się wielką popularnością (AZ, niedziela, 09.10.1904 r.).

Klub wioślarski Vorwärts podsumowuje rok

W elbląskim klubie wioślarskim Vorwärts odbyło się w sobotę tegoroczne podsumowujące zebranie. Przewodniczący klubu dr Lehder zdał roczne sprawozdanie, w którym doszedł do następujących wniosków: na początku roku klub liczył zaledwie jednego członka honorowego, 78 czynnych i 77 wspierających klub członków. Obecnie do klubu przynależy dwóch członków honorowych, 82 czynnych i 82 wspierających klub członków. Liczba członków klubu zwiększyła się z 156 na 166 członków. Wioślarze wzięli w tym roku udział w regatach związkowych w Królewcu (niem. Königsberg), Hamburgu i Schwerinie, skąd przywieźli cztery zwycięstwa. Wzięli także udział w wyścigach na jeziorach mazurskich, w Czerniachowsku (niem. Insterburg, dziś miasto w obwodzie kaliningradzkim), Królewcu, Iławie (niem. Dt. Eylau), Malborku (niem. Marienburg), Nowym Dworze Gdańskim (niem. Tiegenhof) i Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg). Łącznie odbyło się 1711 wyścigów. W tym roku klub stworzył własną gazetę i książkę z pieśniami. Aktywa klubu opiewają na kwotę 17 857, 05 marek […] (AZ, wtorek, 11.10.1904 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten".