Dawno temu w Elblągu... wydano zakaz zamknięcia niektórych lokali

Mimo istniejącego militarnego zakazu dotyczącego sprzedaży alkoholu żołnierzom, właściciele lokali są na tyle lekkomyślni, że podają oni żołnierzom wódkę. Z tego też względu miejska komendantura zdecydowała o tymczasowym zamknięciu lokali przy 3 Maja (niem. Johannisstraße) i przy Hetmańskiej (niem. Neust. Wallstraße). Czy ma to być ostrzeżenie dla innych właścicieli lokali? – O tym pisała elbląska prasa w 1914 roku. Przeczytaj o czym jeszcze pisano.

Gdy dzieci bawią się zapałkami

W poniedziałek po południu, o godz. 17.30, w budynku przy ulicy Malborskiej 4 (niem. Marienburgerdamm), wybuchł pożar. W ogromnej otwartej na podwórze szopie, której dach pokryty był papą, zapaliły się znajdujące się na parterze i na piętrze zapasy drewna na potrzeby stolarskie. Również sufit i dach zostały w wielu miejscach uszkodzone. Znajdujący się w pobliżu warsztat był początkowo w dużym niebezpieczeństwie, lecz udało się jednak uchronić go przed ogniem. Również ten pożar powstał wskutek tego, że dzieci bawiły się w szopie zapałkami (ENN, wtorek, 08.12.1914 r.).

Parafia św. Anny pomaga żołnierzom

Kobiety i dziewczęta z parafii św. Anny zadają sobie każdego tygodnia wiele trudu i poświęcają wiele wieczorów, by przygotować paczki z podarkami dla naszych żołnierzy, którzy coraz bardziej narażeni są na dokuczliwe skutki rosyjskiej zimy. Na zakup niezbędnej wełny i materiałów wełnianych, chór parafii św. Anny (dyrygent W. Geiser) przeznaczył 200 marek, które zebrał podczas ostatniego koncertu (ENN, środa, 09.12.1914 r.).

Uczniowie zwiedzili fabrykę cukru

Wczoraj po południu, Szkoła Handlowa Związku Kupieckiego, zwiedziła fabrykę cukru w Starym Polu (Niem. Altfelde). Uczniowie oprowadzani przez kompetentnego znawcę, dowiedzieli się jak powstaje cukier nierafinowany. Szczególne zainteresowanie wzbudził różnorodny sprzęt przeznaczony do produkcji cukru (ENN, sobota, 12.12.1914 r.).

Związki kobiet i wojna

W obecnych czasach wojny, nasze związki kobiet wysuwają się na pierwszy plan, dlatego też naszym obowiązkiem jest o nich wspomnieć. Wspólnotowe związki opiekuńcze “Pomoc kobiet” przy kościołach Najświętszej Marii Panny, św. Anny, Bożego Ciała i kościoła reformowanego, zostały powołane do życia przez parafialne rady kościelne. W czasach pokoju zajmują się pomocą dla armii, chorych i zarządów, składających się głównie z kobiet [...]. Na pierwszym miejscu należy wymienić oba Ojczyźniane Związki Kobiet miasta Elbląga i okręgu elbląskiego udzielające się dla celów wojennych. Oba związki już w czasach pokoju ukierunkowywały się na pomoc chorym w przypadku nastania wojny. Oba współpracują z Czerwonym Krzyżem. Z kolei Narodowa Służba Kobiet to związek powstały na potrzeby wojny. […]. Wymienić należy także: Związek Dziewcząt przy parafii Bożego Ciała, Ewangelicki Związek Kobiet Pracujących, Związek Katolickich Czynnych Zawodowo Kobiet i Dziewcząt, Izraelicki Związek Kobiet, Związek Katolickich Asystentek Zatrudnionych w Handlu, Związek Dobro Kobiet, Charytatywne Stowarzyszenie św. Elżbiety, stowarzyszenia kobiece innych wyznań religijnych (baptyści, metodyści) i wiele innych. Wszystkie te stowarzyszania oprócz wielu działalności, które podejmowały w czasie pokoju, wykonują dodatkowo teraz mrówczą pracę na potrzeby wojny, by na tyle na ile jest to nakładem ludzkiej pracy możliwe, ułatwić i poprawić położenie naszych dzielnych oddziałów na froncie (ENN, niedziela, 13.12.1914 r.).

Niebezpieczny pożar przy Szosie Pasłęckiej

W otwartej szopie mieszczącej się przy Szosie Pasłęckiej 20 (dzisiejsza Aleja Grunwaldzka), wylała się wczoraj beczka z benzyną, prawdopodobnie z tego powodu, że była zbyt przepełniona. Benzyna zapaliła się od stojącej niedaleko latarni, powodem czego musiała interweniować straż pożarna (ENN, wtorek, 15.12.1914 r.).

