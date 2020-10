Budżet Obywatelski. Urzędnicy zmieniają zdanie

15 odwołań w sprawie niezakwalifikowania projektów do fazy głosowania w Budżecie Obywatelskim wpłynęło do ratusza. W ośmiu przypadkach urzędnicy zmienili zdanie i dopisali wnioski do listy tych, na które będzie można głosować. Głosowanie rozpocznie się 12 października.

12 października rusza głosowanie w elbląskim Budżecie Obywatelskim. W wyniku złożonych odwołań urzędnicy dopuścili do głosowania dodatkowe projekty. I tak:

Mieszkańcy okręgu nr 1 będą mogli zagłosować na wniosek „Co wiesz o Willi Ziese – tablica informacyjno – turystyczna.“. W pierwotnej wersji projekt został odrzucony ze względu na negatywną opinię Departamentu Urbanistyki i Architektury „Krajobraz miejski nasycony jest wolnostojącymi formami przekazującymi informacje. Są to znaki drogowe, tablice ulicowe, tabliczki instalacji podziemnych, tablice inwestycji finansowanych przez UE, reklamy itp. Lokalizacja tych form określona jest zwykle przez uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne.“ - możemy przeczytać na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego. Drugim dopuszczonym do głosowania projektem jest montaż Stylowe ławko – huśtawki w Parku Modrzewie. Początkowo przeciw były Zarząd Zieleni Miejskiej i Departament Gospodarki Miasta, które uważały, że: „na terenie parku Modrzewie, w tym i przy alejkach wewnętrznych, znajduje się wystarczająca ilość ławek. Ponadto, ustawienie nowych, dodatkowych elementów małej architektury(ławko-huśtawek, pergoli, parkowej biblioteczki) przed wykonaniem remontu nawierzchni alejek, uwydatni jedynie ich zły stan techniczny.“ - czytamy na stronie elbląskiego Budżetu Obywatelskiego. Naturalnie teraz pojawia się pytanie, czy urzędnicy stwierdzili, że przy okazji montażu nowych urządzeń warto będzie naprawić stare, czy też może jednak tego złego stanu technicznego nie będzie za bardzo widać, ewentualnie ludzie nie zwrócą uwagi. To pytanie retoryczne, nie oczekujemy odpowiedzi.

Mieszkańcy okręgu nr 2 dodatkowo będą mieli do wyboru oddanie głosu na „Spotkanie integracyjno-edukacyjne działkowców ROD Bratek, Dzień Działkowca“. Początkowo przeciw był Departament Promocji Kultury i Turystyki, który wydał negatywną opinię: „Ze względu na ograniczenie uczestników ww. działań do działkowców ROD Bratek. Celem przedsięwzięcia ma być propagowanie zdrowego stylu życia, szerzenie wiedzy ogrodniczej wśród działkowców ROD Bratek oraz zorganizowanie Dnia Działkowca dla działkowców ROD Bratek.“ - strona internetowa elbląskiego BO. Urzędnicy nie podali uzasadnienia zmiany swojej decyzji. Drugim projektem z tego okręgu, na który będą mogli głosować mieszkańcy to „Remont alejek w parku Kajki“. Tu opinie negatywną wydało Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które zwróciło uwagę na koszt budowy wodopoju ujętego w projekcie: “Wodociągi, z których można zasilić „wodopój, znajdują się w ulicach Kajki i Fałata. Wykonanie przyłącza wiąże się z koniecznością poprzecznego przejścia przez jedną z ulic. Długość takiego przyłącza, w zależności od miejsca lokalizacji zdroju, wyniosłaby 15-25 metrów. Należy również wykonać odprowadzenie zużytej wody do kanalizacji. Istnieje też możliwość podłączenia takiego urządzenia do instalacji zasilającej pompownię cieku wodnego przepływającego przez park. Do poprzedniego „e-maila” dołączyliśmy szkic z zaznaczoną instalacją, którą można wykorzystać. Do oszacowania kosztów montażu urządzenia potrzebny jest projekt techniczny.. Przekracza koszt“. Koszt oszacowano na 590 tys. zł. Po odwołaniu coś się zmieniło i już można głosować na remont alejek.

Mieszkańcy okręgu nr 3 dodatkowo będą mogli zagłosować na rozbudowę siłowni plenerowej o bramy do streetworkoutu w parku Traugutta lub budowę w tymże parku urządzenia pn. Raptor. Początkowo wnioskom sprzeciwił się Departament Inwestycji, który stwierdził, że podobne urządzenia niedługo staną w parku Dolinka. Po złożeniu odwołania można będzie głosować.

Mieszkańcy okręgu czwartego zyskali możliwość głosowania na projekt „Jak dobrze znasz Elbląg ? Utworzenie tablic informacyjno -turystycznych“. Departament Urbanistyki i Architektury pozytywnie zaopiniował samą ideeę, ale co do szczegółów, czyli wolnostojących tablic był już nastawiony negatywnie. „Krajobraz miejski nasycony jest wolnostojącymi formami przekazującymi informacje. Są to znaki drogowe, tablice ulicowe, tabliczki instalacji podziemnych, tablice inwestycji finansowanych przez UE, reklamy itp. Lokalizacja tych form określona jest zwykle przez uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne.“ - możemy przeczytać na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego. Drugim projektem dopuszczonym do głosowania jest wniosek o wybudowanie napisu przestrzennego „Elbląg“. Początkowo przeciwny był Departament Gospodarki Miasta, który zwrócił uwagę na: „Wskazana działka znajduje się na skarpie w związku z czym istnieje ryzyko wpadnięcia liter do rzeki Elbląg. Teren ten jest przyległy do nadbrzeża gdzie odprawiają się turyści Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.“ - czytamy na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego.

Przychylności urzędników nie wzbudziły odwołania w sprawie następujących projektów: „Budowa wiaty widokowej na Gęsiej Górze“, „Strefa relaksu na Wyspie Spichrzów“, Ścieżka rowerowa przy ul. Łęczyckiej, „Aktywnie zdrowo i sportowo – zagospodarowanie trawnika dla młodego i starszego pokolenia (ul. Dąbrowskiego)“, „Wykonanie miejsc parkingowych przy Alei Tysiąclecia na części działki nr 322/36“.

Głosowanie rozpocznie się 12 października i potrwa dwa tygodnie do 25 października.