Co dalej z murawą?

Dziś (8 grudnia) odbyła się tradycyjna już debata na temat przyszłorocznego budżetu. Tym razem w dość nietypowej (albo raczej typowej jak na warunki pandemiczne) formie, bo na kanale YouTube „Miasto Elbląg”. Jednym z elementów debaty były wnioski radnych o ujęcie różnych inwestycji i innych rzeczy w przyszłorocznym budżecie.

Obiecał, czy nie obiecał?

Jednym z wniosków była dalsza modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Agrykola 8.

- Chciałbym prosić o to, żeby kontynuować projekt modernizacji stadionu. Sam pan o tym wspominał w swoim programie wyborczym. Dziś podkreśla pan, że nie ma na to środków. Inne samorządy realizują tego typu obiekty pozyskując środki zewnętrzne z programów Ministerstwa Sportu – mówił radny Rafał Traks (PiS). - Sam pan przecież mówił, że będzie realizowana podgrzewana murawa na tym stadionie.

- Nigdy nie obiecywałem podgrzewanej murawy dla Olimpii czy klubów na Agrykola. Nigdy, jeśli Pan znajdzie taką wypowiedź, to proszę mi przekazać. O podgrzewaną murawę wystąpił zarząd Olimpii i na dzień dzisiejszy kluby drugoligowe nie mają obowiązku jej posiadania. Po spotkaniu, na które się u mnie odbyło, powiedziałem, że na dziś nie ma na to środków finansowych. Nawet gdyby były środki finansowe, których nie ma, to pewnie mamy przynajmniej kilka tematów ważniejszych niż podgrzewana murawa. Ale na pewno z mojej strony nie padła deklaracja podgrzewanej murawy. Mówiliśmy o tych zadaniach, które zostały zrealizowane: oświetlenie i modernizacja budynku – odpowiedział Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

I tu kibice Olimpii powinni zadać sobie pytanie: o co chodzi? Przypomnijmy: podgrzewana murawa była warunkiem gry w barażach o I ligę. I 13 lipca Olimpia poinformowała o tym, że otrzymała pismo z ramienia prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, o rozpoczęciu planowania instalacji podgrzewanej murawy na Stadionie Miejskim przy ul. Agrykola 8. Dzięki temu klub mógł wystąpić o licencję na grę w I lidze i gdyby awansował do barażów o zaplecze ekstraklasy, to miałby prawo w nich zagrać. Radny Rafał Traks zacytował fragment artykułu opublikowanym w portElu, w którym o tym informowaliśmy.

- Na grudniową sesję [Rady Miejskiej – SM] przyniosę pismo, które przygotowałem do podpisu dla prezydenta i dokładnie wiem co w tym piśmie jest. Co powiedział zarząd Olimpii, ani ja, ani tym bardziej prezydent odpowiedzialności brać nie może. Zostawmy ten temat, zacytuję Panu całe pismo, które zostało przesłane. Tam nie ma żadnej deklaracji, że będzie zrobiona podgrzewana murawa. Żadnej – odpowiedział Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga

Drogi i dodatki dla nauczycieli

Radni wnioskowali też o remonty dróg.

- Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to proszę skupić się na tych małych, mniejszych ulicach osiedlowych. Jako że jestem z okręgu nr 1 to wymienię to wymienię kilka: Krakusa, Lubraniecka, Matejki. Aby te ulice również ująć w planie w modernizacji. I tutaj również można pozyskać środki rządowe z programów ministerialnych – wnioskował radny PiS.

- Chodzi mi o te drogi, o które zawsze składam interpelacje. Dotyczy to niewielkich, ale bardzo zniszczonych ulic. Suwalskiej, Pomorskiej, Modlińskiej i Szucha – dodała radna PiS Jolanta Janowska.

Radna zawnioskowała też o przyznanie nauczycielom dodatków na uciążliwe warunki. Radna nie znalazła jednak środków w budżecie na ich sfinansowanie.

- Te wnioski dziś będą odnotowane, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, które z nich będą mogły być zrealizowane, bo nie wiemy ile ich będzie i jaka będzie kwota jaką należałoby zabezpieczyć – mówił Janusz Nowak.

Nad budżetem radni zagłosują na najbliższej sesji Rady Miejskiej.