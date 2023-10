EPEC nie rusza z eko inwestycjami. „Blokuje nas Energa Operator”

Dlaczego Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie rozpoczęło jeszcze budowy ani farmy fotowoltaicznej, ani nowego źródła ciepła przy ul. Dojazdowej? Władze miasta i spółki twierdzą, że powodem jest brak zgody państwowego operatora z Grupy Energa na przyłączenie obu instalacji do energetycznej sieci.

EPEC chce zbudować nową kotłownię przy ul. Dojazdowej o mocy 13,5 megawatów (trzy silniki kogeneracyjne wraz z kotłem gazowym), wytwarzającą jednocześnie ciepło i prąd oraz farmę fotowoltaiczną o mocy 2 megawatów na ponad 3-hektarowej działce na Terkawce, koło trasy S22. Obie inwestycje mają być jednym z pierwszych etapów osiągnięcia przez Elbląg tzw. samowystarczalności energetycznej. Oba projekty mają już pozwolenia na budowę, ale prace do tej pory nie ruszyły. W przypadku nowej instalacji przy ul. Dojazdowej, która ma kosztować ok. 60 mln zł, nie ogłoszono nawet przetargu na wykonawcę. Z kolei farma ma kosztować 7 mln zł.

– Wystąpiliśmy do Energi Operatora o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej – mówi Andrzej Kuliński, prezes zarządu EPEC. – Nasze wnioski zostały kilkukrotnie odrzucone. Bez przyłączenia do sieci nie będzie możliwe zakończenie inwestycji. To skazywanie Elbląga i jego mieszkańców na wyższe ceny ciepła i powietrze nie tak czyste, jak mogłoby być. Według nas jest to działanie całkowicie niezgodne z potrzebami miasta. Jest to niezgodne też z deklaracjami Orlenu, do którego należy Energa Operator, a który – jak sam twierdzi w raportach o CRS – dba na środowisko i społeczności lokalne.

- Dla mnie stanowisko Energi jest niezrozumiałe, wręcz skandaliczne, bo my nie robimy tu przedsięwzięcia za parę złotych, tylko za tym będą szły grube pieniądze. To jest w interesie mieszkańców Elbląga i firmy – mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. – Widać od kilku lat, że państwowa spółka Energa Kogeneracja (która produkuje 80 procent ciepła w Elblągu – re.d) nie patrzy na mieszkańców tylko na zysk. Każdy kto będzie taniej produkował, a to będzie EPEC, jest konkurencją niemile widzianą. Cieszę się, że następuje zmiana władzy. Mam nadzieję, że nastąpi uwolnienie środków unijnych i spółki Skarbu Państwa rozpoczną rozbudowę sieci. Mam nadzieję, że kolejne rozmowy z Energą odbędą się z ludźmi bardziej odpowiedzialnymi.

Energa Operator wydała odmowną decyzję, tłumacząc to znacznym obciążeniem sieci elektroenergetycznej.

Władze miasta i spółki w tej sprawie zwołały konferencję prasową. Od lewej: Janusz Nowak, Witold Wróblewski, Andrzej Kuliński (fot. Anna Dembińska)

– W mniej więcej w tym samym czasie, gdy otrzymaliśmy odmowę na przyłączenie naszej instalacji o mocy 13,5 megawatów na Dojazdowej, spółka Energa Kogeneracja otrzymała zgodę na przyłączenie 30 megawatów. Jednocześnie na stronach Energi Operator można zobaczyć, że ilość dostępnych mocy na dzisiaj to zero megawatów na tym obszarze. A na kolejnej liście można zobaczyć, że kolejne podmioty otrzymują zgodę – stwierdził Andrzej Kuliński.

EPEC w tej sprawie interweniował w Urzędzie Regulacji Energetyki, postępowanie administracyjne w tej sprawie cały czas trwa.

Nowe źródło kogeneracyjne przy ul. Dojazdowej zdaniem władz miasta i spółki pozwoli zahamować wzrost cen ciepła dla mieszkańców oraz obniżyć koszty jego produkcji i dystrybucji. Zmniejszy również emisję szkodliwych substancji i poprawi jakość powietrza w Elblągu, bo dotychczas EPEC ciepło produkuje w kotłowni węglowej. Z kolei farma fotowoltaiczna ma pozwolić spółce pozyskać tani prąd na własne potrzeby i obniżyć koszty energii elektrycznej dla spółki o około milion złotych rocznie, a jej moc pozwoliłaby zasilić około 1200 gospodarstw domowych.

- Energia z farmy fotowoltaicznej byłaby przesyłana na Dojazdową, gdzie posłużyłaby do produkcji ciepła, ale i wodoru, który mógłby być wykorzystywany do magazynowania energii, dzięki czemu w porze wieczornej możemy z tego wodoru produkować ciepło i w skojarzeniu jednocześnie energię elektryczną. Takie rozwiązania istnieją w Europie, mieliśmy okazję z panem prezesem Kulińskim być na wizycie studyjnej w Niemczech. Widzieliśmy te rozwiązania, gdzie pracuje silniki produkujące prąd i ciepło, dla których paliwem jest wodór. Ten wodór byłby dodatkowo zielonym wodorem, bo byłby produkowany w panelach farmy fotowoltaicznej, które nie emitują dwutlenku węgla – mówił o ekologicznych zaletach takich instalacji wiceprezydent Janusz Nowak.

Wysłaliśmy pytania do biura prasowego Grupy Energa z prośbą o odniesienie się do zarzutów władz Elbląga i EPEC w sprawie przyłączenia planowanych inwestycji do sieci energetycznej. Czekamy na odpowiedź.