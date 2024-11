Jaka jest przyszłość ETBS-ów?

Jakie są plany rozwoju Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego? Czy Elbląg zamierza w najbliższym czasie skorzystać ze środków rządowych w celu budowy mieszkań na wynajem? O to zapytał w swojej interpelacji radny Tomasz Budziński z KO.

- W warunkach coraz wyższych cen na rynku deweloperskim, budownictwo społeczne w formie mieszkań na wynajem jest coraz częściej uznawane za słuszny kierunek rozwoju mieszkalnictwa – pisze radny w swojej interpelacji. Przypomina o nowo powstałych ETBS-ach przy Wiejskiej i odnosi się do ogólnopolskich działań w zakresie budownictwa społecznego. - Do 2030 roku rząd planuje przeznaczyć na ten cel 47 mld złotych, z których będzie mogło korzystać również nasze miasto – podkreśla Tomasz Budziński i pyta o to, czy Elbląg planuje skorzystać z obecnych i przyszłych dofinansowań na takie zadania.

Na jego interpelację odpowiedziała wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska.

- Aktualnie analizowane są możliwości przekazania aportem przez Miasto kolejnej działki pod budownictwo mieszkaniowe na rzecz Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Po jej przekazaniu ETBS Sp. z o.o. w porozumieniu z Miastem podejmie działania w celu pozyskania środków na sfinansowanie inwestycji. Planuje się, że pochodzić one będą z preferencyjnych kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, grantów z Funduszu Dopłat, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz partycypacji przyszłych najemców – podkreśla wiceprezydentka Elbląga.

Katarzyna Wiśniewska wskazuje też, że w październiku podjęto rozmowy z sprawie nawiązania i warunków współpracy z państwową spółką PFR Nieruchomości, która kończy realizację dwóch wielorodzinnych budynków przy ulicy Legionów 4. Ma tam powstać 148 nowych mieszkań na wynajem.