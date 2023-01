Kolejna podwyżka za ciepło w Elblągu

Mieszkańcy Elbląga otrzymują właśnie pisma od zarządców nieruchomości o kolejnej podwyżce cen ciepła. Już weszła w życie i wynosi 12 procent.

- Piszecie o różnościach, nieistotnych, podczas gdy dziś dostałem od mojego zarządcy wspólnotą mieszkaniową informacje o kolejnej podwyżce cen za ogrzewanie. Dla informacji – od 1 października 2022 roku cena ogrzewania za moje mieszkanie - 331 zł miesięcznie, od 1 lutego 2023 - 470 zł. W ciągu czterech miesięcy - 42 procent! – napisał do nas jeden z Czytelników.

Jak się okazuje, kolejna podwyżka cen ciepła została wprowadzona w Elblągu 1 stycznia decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energii na wniosek Energa Kogeneracja, głównego producenta ciepła w mieście.

Co ciekawe, EKO powiadomiło EPEC o podwyżkach już 23 grudnia (to data przyjęcia pisma w EPEC). Ale EPEC swoich klientów poinformował na swojej stronie internetowej dopiero 10 stycznia. Przypadek? To zastanawiające, jeśli weźmiemy pod uwagę, że do 9 stycznia trwało w Elblągu zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Elbląga. I to właśnie 9 stycznia okazało się, że podpisów zebrano za mało. Dzień później pojawił się komunikat o podwyżkach. Jak to tłumaczy EPEC? W piśmie rozesłanym do zarządców pisze, że „ze względu na okres świąteczno-noworoczny oraz konieczność dostosowania systemu rozliczeń do zmiany stawki VAT (od 1.01.23 wróciły z poziomu 5 proc. do 23 proc. – red.) informację o cenach ciepła przesyłamy Państwu dopiero po wprowadzeniu wszystkich zmian. Jednocześnie przepraszamy, że trwało to tak długo” – pisze do zarządców i właścicieli nieruchomości Andrzej Kuliński, prezes EPEC.

EKO podwyższyło ceny ciepła dla EPEC o 18 procent, elblążanie w ostatecznym rozrachunku zapłacą od 1 stycznia 2023 roku o 12 procent więcej. – Ten wzrost jest całkowicie niezależny od EPEC, spółki miejskiej – podkreśla w swoim piśmie Andrzej Kuliński. – EKO uzyskało zgodę na zmianę swojej taryfy na podstawie rozporządzenia ministra klimatu i środowiska dla jednostek kogeneracyjnych (produkujących ciepło i prąd – red.) z tytułu pokrycia kosztów węgla i biomasy, które nie zostały uwzględnione w cenie referencyjnej. Ich podwyższona cena ma prawo obowiązywać do 30.04.2023 roku – wyjaśnia prezes EPEC, dodając, że ceny końcowe ciepła dla mieszkańców plasują Elbląg pod koniec stawki wśród miast w północnej Polsce, licząc od najdroższych do najtańszych.

- Przesyłamy również materiał, który można wydrukować i powiesić w klatkach budynków zarządzanych przez Państwa jako informację dla mieszkańców. Zależy nam na tym, by mieszkańcy wiedzieli, kto podniósł cenę ciepła – pisze do zarządców prezes EPEC.

Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do EKO i EPEC. Czekamy na odpowiedzi. Przypomnijmy też, że w ubiegłym roku EKO podniosło ceny ciepła dla końcowych odbiorców o 50 procent, a EPEC – o 14,5 proc.