Kulturalne oszczędzanie

W Bibliotece Elbląskiej na okres jesienno-wiosenny zawieszono działania dwóch filii. Muzeum Archeologiczno-Historyczne jest czynne krócej. W Galerii EL wyprowadzono pracowników biurowych z tzw. „domku“. Jakie inne działania wprowadziły instytucje kultury w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i ogrzewania?

Muzeum Archeologiczno-Historyczne

- Muzeum jest czynne dla osób zwiedzających od wtorku do piątku w godz. 10.00-15.00 (kasa czynna do 14.30), w weekendy w godz. 11.00-16.00 (kasa czynna do 15.00). Zmniejszyliśmy również liczbę projekcji filmu holograficznego czy sensów wirtualnej rzeczywistości w ciągu dnia. Ograniczyliśmy oświetlenie dziedzińca i wyłączyliśmy iluminację napisów "Muzeum" na budynkach. Oświetlenie i sprzęt na muzealnych ekspozycjach są wyłączane bezpośrednio po wyjściu zwiedzających i włączane po przybyciu kolejnych. W pomieszczeniach nie przeznaczonych do stałego przebywania ludzi ogrzewanie zostało zmniejszone do minimalnego poziomu. W czasie pracy w siedzibie Muzeum pracownicy ograniczają do niezbędnego minimum oświetlenie w ciągach komunikacyjnych, biurach, magazynach czy pomieszczeniach sanitarnych. Komputery są wygaszane w przypadku krótkiej przerwy w pracy, a całkowicie wyłączane jeśli ta przerwa trwa powyżej kwadransa. Przed zakończeniem pracy cały sprzęt jest wyłączany z prądu, wyłączamy także listwy przepięciowe. Sprawdzamy, czy oświetlenie w pomieszczeniach zostało wyłączone oraz zmniejszamy zużycie ciepła przykręcając grzejniki - informuje Agnieszka Sławińska, kierownik Działu Komunikacji MAH w Elblągu.

Galeria EL

- Polityka oszczędności: wygaszenie oświetlenia na dziedzińcu, skrócenie godzin otwarcia galerii w okresie zimowym (oszczędność na oświetleniu wystaw po zmroku) oraz zamknięcie galerii dla publiczności w poniedziałki, zapalanie światła ekspozycyjnego tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest publiczność na wystawach, skumulowanie pracowników w jednej przestrzeni biurowej - zamknięcie przestrzeni biurowych znajdujących się poza budynkiem galerii (tzw. domek) i przeniesienie pracowników do jednej coworkingowej przestrzeni, pod koniec 2022 roku z oszczędności budżetowych wynikających z zarobionych przez Instytucję środków zostały zakupione nowe lampy na empory i nastąpiła wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne i ekologiczne lampy LEDowe - informuje Emilia Orzechowska, dyrektorka Galerii EL

Biblioteka Elbląska

- Biblioteka Elbląska podjęła szereg działań, aby obniżyć koszty: na okres jesienno-wiosenny zawieszono działania filii nr 1 przy ul. Brzeskiej 5 oraz filii nr 8 przy ul. Mielczarskiego 22 - 24, na okres jesienno-wiosenny wyłączono z użytkowania salę „u św. Ducha“ w budynku głównym biblioteki oraz część kamienicy nr 3, obniżono temperaturę w pomieszczeniach biblioteki do około 20 stopni Celsjusza, zrezygnowano z wieczornego oświetlenia dziedzińca, zrezygnowano z nocnej iluminacji biblioteki, stopniowo montowane są żarówki ledowe - informuje Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“

- Po zakończeniu realizacji projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”, powierzchnia użytkowa budynku zwiększyła się o 1900 m kw. Zmianie nie uległo zużycie, a nawet zostało zmniejszone zużycie energii. Wynika to z przeprowadzonej termoizolacji elewacji oraz dachu, wymianie stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania. Wykonana została gruntowana modernizacja węzła ciepłowniczego-wielofunkcyjnego, a to przełożyło się na korzystniejsze parametry automatyki, sterowania, ustawiania harmonogramów ciepła. Duże oszczędności wynikają również z wykorzystania możliwości pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej „Światowida”. (...)

W efekcie ww. działań jednostka przed realizacją projektu wymagała zapotrzebowania na moc cieplną w wysokości 220 kW, a obecnie liczba zamówionej mocy kształtuje się na poziomie 170 kW (wartość zależy od warunków atmosferycznych). (...) Wprowadzone działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej również przyniosły zamierzone skutki. Już w raporcie za rok 2022 wykazane zostało zmniejszenie zużycia energii elektrycznej względem lat 2018 i 2019 (lata pandemiczne nie są brane pod uwagę w zestawieniach) o blisko 70 tys. kWh. Wynikało to z wielu czynników tj. wymiana oświetlenia na ledowe, wprowadzenie automatycznego załączania oświetlenia w całym budynku czy montaż paneli fotowoltaicznych ok. 28,5 kW mocy. Ogniwa fotowoltaiczne wytworzyły w roku 2022 ponad 30 kWh, energia ta jest na bieżąco wykorzystywana na potrzeby działalności „Światowida”. (...) Podjęte działania w zakresie efektywności energetycznej oraz racjonalizacji zużycia energii dotyczą: ograniczenia dobowego oświetlenia iluminacyjnego poprzez skrócenie czasu pracy z automatyki astronomicznej na ustawienie zegarowe max do 30 minut po zakończeniu działalności, wyłączone zostało zewnętrzne oświetlenie parkingu, w możliwych ogólnych komunikacjach wewnętrznych korytarzy i klatek schodowych wprowadzono automatykę załączania oświetlenia, na bieżąco monitorowana jest praca urządzeń chłodniczych oraz grzewczych w obiekcie, do pracowników został wystosowany komunikat dot. zdecydowanych działań w zakresie oszczędzania energii elektrycznej. W planach Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest również wymiana scenicznych aparatów oświetleniowych wykorzystywanych przy organizacji imprez oraz dużych wydarzeń artystyczno-sportowych. Działania polegające na pozyskaniu funduszy projektowych pozwalających wykonać wymianę zostały już zapoczątkowane. W przypadku pozytywnie rozpatrzonych projektów jednostka wymieni aparaty z żarowych na ledowe - informuje Kamil Czyżak, kierownik działu promocji i kontaktów z mediami CSE Światowid.

Jakie efekty przyniosły te działania?

Agnieszka Sławińska (Muzeum): - Rozwiązania te pozwoliły nam na zmniejszenie o ok. 25% zużycia energii elektrycznej i o ok. 15% zużycia energii cieplnej w miesiącu styczniu 2023 r. w stosunku do zużycia ze stycznia 2022 r. Ze względu jednak na wzrost cen, zmniejszenie zużycia energii nie spowodowało oszczędności finansowych. Kwoty za zużycie energii elektrycznej oraz energii cieplnej w styczniu 2023 r. były wyższe niż w styczniu 2022 r. Mimo braku wymiernych korzyści finansowych z pewnością część wprowadzonych rozwiązań i dobrych nawyków, jako przyjaznych środowisku, pozostanie z nami na dłużej, a nawet na stałe.

Emilia Orzechowska (Galeria EL): - Na ten moment trudno nam jeszcze dać precyzyjną odpowiedź dot. oszczędności, ponieważ po zakończeniu okresu grzewczego w 2023 roku, będziemy mogli dokonać analizy, czy nasza strategia dot. oszczędności energetycznej przyniosła pożądany efekt. Jesteśmy w środku okresu grzewczego, więc na razie możemy dokonać porównania styczeń 2022 i styczeń 2023 i przy zużyciu energii spadek ok. 50%, CO 30%. Dalsze analizy będziemy mogli przedstawić po zakończeniu okresu grzewczego i rozpoczęcia sezonu wiosenno-letniego. Nie ma żadnych oszczędności, wręcz przeciwnie, wzrost wydatków, pomimo oszczędności dot. zużycia energii i CO, jest bardzo wysoki! Wzrost ceny w porównaniu z 2022 rokiem: CO stała - wzrost o 121 proc., CO zmienna - wzrost o 76 proc., energia elektryczna - wzrost o 103 proc.

Jacek Nowiński (Biblioteka): Oszczędności są bardzo trudne do oszacowania, a tym samym bardzo wysoce niedokładne, ponieważ na ich ostateczny wynik ma wpływ wiele czynników: zmieniająca się temperatura zewnętrzna, zmieniająca się ilość dni pochmurnych, zmieniająca się ilość odbiorników energii elektrycznej (wzrost ilości komputerów na filii nr 4 przy ul. Ogólnej, montaż wystawy Elkamera to dodatkowe komputery, monitory i projektory, zmieniające się ciągle (kilkukrotne) ceny energii elektrycznej, ciepła, gazu, zmieniająca się stawka VAT.

Kamil Czyżak (Światowid): W efekcie działań jednostka na chwilę obecną zmniejszyła zapotrzebowanie na energię elektryczną ze 160 kW na 100 kW. W ciągu roku planujemy wypracować oszczędności na poziomie blisko 29 tys. kWh.