Lex deweloper zablokowany. Bloków przy Legionów nie będzie

To już definitywny koniec walki o budowę nowego osiedla przy ul. Legionów. Rada Miejska po raz trzeci odrzuciła wniosek dewelopera w trybie lex deweloper. Wygrali mieszkańcy, którzy od miesięcy protestowali przeciwko dogęszczaniu zabudowy.

Elbląscy radni nie wyrazili zgody na budowę bloków przy ul. Legionów w trybie „lex deweloper”. Na czwartkowej (5 listopada) radni odrzucili projekt uchwały w tej sprawie.

Przypomnijmy: ostródzka firma Ekobud chciała zbudować dwa budynki ośmiokondygnacyjne oraz jeden pięciokondygnacyjny z wielopoziomowymi garażami. W kompleksie powstałoby od 230 do 280 mieszkań o łącznej powierzchni od 12 do 16 tys. mkw. Inwestor przewidział maksymalną wysokość budynków na 24 metry oraz wskaźnik 1,3 miejsca postojowego na jeden lokal.

To już było trzecie podejście do przekonania radnych, aby wyrazili zgodę na inwestycję. Wyrażenie zgody przez Radę Miejską jest konieczne, jeżeli inwestycja ma powstać w trybie lex developer, a tak było w tym przypadku. Deweloper nie przekonał radnych, którzy przychylili się do zdania części mieszkańców, którzy protestowali przeciw inwestycji. Mieszkańcy obawiali się zwiększenia uciążliwości komunikacyjnych w rejonie ulic Legionów, Częstochowskiej i Królewieckiej, obciążenia infrastruktury społecznej (brak miejsc w okolicznych szkołach i przedszkolach) oraz ograniczenia terenów zieleni naturalnej oraz pogorszenia komfortu życia w sąsiednich budynkach (hałas, przesłanianie i zacienianie mieszkań).

Na samej sesji dyskusji nad uchwałą nie było ta odbyła się na komisjach Rady Miejskiej. Na sesji w sprawie ustalenia lokalizacji dziewięciu radnych (PiS) było przeciw, 14 (KO) oddało głosy wstrzymujące W sprawie odmowy ustalenia lokalizacji 12 radnych było za, 11 oddało głosy wstrzymujące

To prawdopodobnie koniec kilkumiesięcznej sagi dotyczącej budowy bloków w tym miejscu. Ustawa „lex developer” przestała obowiązywać, a to oznacza, że Ekobud nie może wprowadzić kolejnych poprawek i ponownie wystąpić o zgodę radnych. Ewentualna inwestycja może powstać w zgodzie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.