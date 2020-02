Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W roli głównej: ciepło

Dzisiaj mieszkańcy Elbląga mają w końcu poznać szczegóły dotyczące modelu zaopatrzenia miasta w ciepło. Swoje opracowania w tej sprawie na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej przedstawi zarówno EPEC, jak i Energa Kogeneracja. Będzie też czas na dyskusję.

Przypomnijmy, że listopadowa nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej nie doszła do skutku, bo na posiedzeniu – mimo wcześniejszych zapowiedzi – nie pojawili się przedstawiciele Energi Kogeneracja. Tym razem ma być inaczej. W programie sesji, który dzisiaj został wysłany do mediów, zaplanowano prezentację docelowych modeli zaopatrzenia miasta w ciepło przygotowanych oddzielnie przez EPEC i Energę Kogenerację oraz dyskusję na ten temat. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 10.

Kilka dni temu Energa Kogeneracja rozesłała do mediów swoje opracowanie na temat dotychczasowej współpracy z prezydentem Elbląga i EPEC w sprawie ciepłownictwa. Możemy z niego wyczytać m.in., że prezes Urzędu Regulacji Energetyki wezwał wszystkie strony negocjacji do wypracowania wspólnego rozwiązania do 10 marca 2020 roku.

Opracowanie Energi zostało przyjęto w ratuszu ze zdziwieniem, służby prasowe prezydenta rozesłały do mediów sprostowanie, odnosząc się do treści przygotowanej przez EKO. Zapowiada się więc ciekawa nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.