Nowy inwestor na Lotniczej

Elbląska firma OPEGiEKA wygrała miejski przetarg na zakup działki przy lotnisku Aeroklubu Elbląskiego. To niezabudowana nieruchomość o powierzchni ponad 1,6 hektara.

Działkę przy ul. Lotniczej elbląski samorząd kupił przed laty od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Nieruchomość leży na terenie uzbrojonym w media komunalne, znajdują się na niej m.in. rowy melioracyjne i zbiornik retencyjny, które służą do zbierania z okolicy nadmiernej ilości deszczówki. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, więc inwestor będzie mógł ją zabudować na podstawie tzw. warunków zabudowy wydawanych przez prezydenta Elbląga.

Cenę wywoławczą rzeczoznawcy ustalili na 1 milion 250 tys. złotych netto (plus podatek VAT). W przetargu, który odbył się niedawno w Urzędzie Miejskim, wystartowała tylko jedna firma – elbląska OPEGiEKA, specjalizująca się m.in. w wysokorozdzielczych zobrazowaniach lotniczych, na podstawie których powstają następnie cyfrowe miasta 3D.

Inwestor wylicytował nieruchomość przy ul. Lotniczej za 1 milion 262 tys. 500 zł, a więc o jedno tzw. postąpienie. Będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do 31 grudnia 2027 r. i jej zakończenia do 31 grudnia 2029 r. Co ma tam konkretnie powstać? Wysłaliśmy pytania do OPEGiEKA, czekamy na odpowiedź.