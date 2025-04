Tędy ma przebiegać Wschodnia

Rusza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla "Rozbudowy ul. Wschodniej w Elblągu". To ważny i oczekiwany krok w kierunku realizacji inwestycji, która jest niezbędna w celu poprawy bezpieczeństwa i lepszego skomunikowania miasta poprzez odciążenie ruchu drogowego na ulicy Bema i Łęczyckiej. Co ważne projekt będzie uwzględniał rekomendacje mieszkanek, mieszkańców oraz przedstawicieli różnych grup społecznych, które uczestniczyły w konsultacjach społecznych, a także aspekty ekonomiczne i przyrodnicze. Nie będzie ingerował w teren Parku Krajobrazowego, polany, ani w aleję dębów - informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Pilną konieczność wybudowania nowego połączenia – oczywiście z zachowaniem walorów przyrodniczych – wskazali uczestnicy przeprowadzonych na szeroką skalę konsultacji społecznych, dotyczących przebiegu nowego połączenia drogowego ulic Wschodniej i Sybiraków.

Przez ponad pół roku mieszkanki i mieszkańcy oraz przedstawiciele firm, instytucji i służb publicznych i mundurowych mogli zapoznać się z proponowanymi wariantami dróg, przedyskutować je, ale także zgłosić ewentualne alternatywne rozwiązania i koncepcje. Największa grupa uczestników konsultacji, w oparciu o kwestie bezpieczeństwa, zachowania walorów przyrodniczych, celowości wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej, kosztów realizacji i terminu realizacji zadania zarekomendowała – jako najbardziej racjonalne rozwiązanie – wybudowanie nowego połączenia w obszarze od końca wykonanej w 2023 r. ul. Wschodniej przy Leśnictwie Dębica do połączenia z ul. Sybiraków, czyli między proponowanymi w konsultacjach wariantami W2 a W3. Rozwiązanie to pozwala w pełni wykorzystać wybudowany odcinek ul. Wschodniej oraz nie ingeruje w Gęsią Górą i Górą Chrobrego. Zgodnie z szacunkowymi kosztorysami jest też dużo bardziej racjonalny ekonomicznie niż wariant W1. Mając na względzie wolę większości mieszkanek i mieszkańców oraz przedstawicieli różnych grup społecznych obszar ten został wskazany do zaprojektowania nowego połączenia drogowego.

Przy projektowaniu drogi uwzględnione zostaną również uwagi i oczekiwania środowisk ekologicznych. Wykonawca dokumentacji ma przedstawić najbardziej optymalne rozwiązanie połączenia istniejącego odcinka ul. Wschodniej w obszarze zlokalizowanym pomiędzy Górą Chrobrego a rzeką Srebrny Potok i granicą Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Co ważne zobowiązany będzie do uwzględnienia rozwiązań mających na celu zminimalizowanie oddziaływania drogi na środowisko i strat krajobrazowych. Przede wszystkim projektowana droga nie może przebiegać w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Nie dopuszcza się również naruszenia drzewostanu przy alei dębów wzdłuż istniejącego traktu pieszego na północnym zboczy Góry Chrobrego w ciągu żółtego szlaku turystycznego, ani ingerencji w polanę. Rozwiązania przedstawione przez projektantów mają także uwzględniać: minimalizowanie wycinek drzew, hałasu, czy nasadzenia zieleni izolacyjnej. Projektanci mają również zapewnić przejście dla ludzi i migrację zwierząt poprzez zielony most/przykrycie odcinkowe drogi lub rozwiązanie tunelowe w celu zachowania integralności terenu zielonego pomiędzy Górą Chrobrego a terenem Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

W kontekście budowy nowego połączenia wzięta pod uwagę zostanie również aktualna struktura ulic Marymonckiej i Sybiraków i rozważone będzie ich bezpieczne skomunikowanie z projektowaną ulicą. Należy przy tym jednoznacznie podkreślić, że nie planuje się żadnej ingerencji w funkcjonującą linię tramwajową nr 2, która pozwala mieszkankom i mieszkańcom dojechać do Bażantarni.

Na przygotowanie pełnej dokumentacji "Rozbudowy ul. Wschodniej w Elblągu" wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień i zgód, wykonawca będzie miał 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji oraz pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel zaplanowane jest na rok 2026.

Szczegóły przetargu oraz zakres zamówienia dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/948672