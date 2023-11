To nie obwodnica, tylko linia energetyczna

Pod budowę energetycznej linii kablowej wycięto drzewa i krzewy (fot. RG)

- Co jest planowane między ul. Marymoncką a Sybiraków? Trwa wycinka krzewów i drzew, wygląda to, jak przygotowania do kolejnego odcinka obwodnicy Wschodniej? – pytają naszą redakcję zaniepokojeni Czytelnicy. Sprawdziliśmy – to prace Energi Operator, która przebudowuje sieć energetyczną.

Po sygnałach od Czytelników sprawdziliśmy ten temat w Urzędzie Miejskim. Pracownicy biura prezydenta zapewnili nas, że prace nie mają związku z planami budowy kolejnego odcinka ul. Wschodniej, bo one zostały bezterminowo przez władze miasta zamrożone. - Prace realizowane są na gruntach prywatnych i należących do Skarbu Państwa – usłyszeliśmy w ratuszu. Jak sprawdziliśmy, wycinka drzew i krzewów na obszarze między ul. Sybiraków a Marymoncką, jest związana z inwestycją spółki Energa Operator i Wód Polskich, które administrują m.in. przepływającym obok Srebrnym Potokiem. - Przebudowa sieci elektroenergetycznej na wskazanym przez Pana terenie, obejmująca sieć średniego napięcia (zastąpienie 2 odcinków linii napowietrznej 15 kV linią kablową), związana jest z usunięciem kolizji z inwestycją prowadzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – napisał w odpowiedzi na nasze pytania Grzegorz Baran, koordynator ds. kontaktu z mediami w Grupie Energa. - Usunięcie kolizji w omawianym przypadku prowadzone jest w trybie, w którym wnioskodawca – Wody Polskie - wykonuje dokumentację projektową oraz realizuje prace budowlano-montażowe. Jaka inwestycja planowana przez Wody Polskie kolidowała z dotychczasowymi dwoma odcinkami linii napowietrznej Energi Operator? Prace mogą mieć związek z planami budowy zbiornika retencyjnego, o szczegóły zapytaliśmy biuro prasowe WP, czekamy na odpowiedzi.

RG