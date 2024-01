Tutaj też będą mieszkania

Przy ulicy Ofiar Sprawy Elbląskiej, naprzeciwko hali GE Power, rozpoczęła się budowa wielorodzinnego budynku. Ma mieć pięć kondygnacji, 97 mieszkań i podziemny garaż.

Prezydent Elbląga wydał pozwolenie na budowę tej inwestycji jeszcze w 2021 roku. Inwestorem jest spółka Goldmar Property (wcześniejsza nazwa Prodbud), istniejąca od 2003 roku, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 190 tys. zł.

- Projekt zakłada budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 5 kondygnacjach nadziemnych (liczba mieszkań w budynku – 97) z garażem wbudowanym w podziemiu (52 miejsca postojowe). Dodatkowo projektowany jest parking naziemny na 45 miejsc postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Przypomnijmy, że zgodę na lokalizację inwestycji wyraziła Rada Miejska w marcu 2021 roku na mocy tak zwanej ustawy lex deweloper. Wcześniej na tej działce znajdowały się budynki przemysłowe i gospodarcze, które zostały rozebrane.

Obok działki, na której powstaje budynek, znajduje się zabytkowa zabudowa dawnej fabryki Zill und Lemke, będąca pod ochroną konserwatorską.

(fot. wizualizacja inwestora)

- Pomiędzy nowym budynkiem mieszkalnym, a zlokalizowaną na granicy działki zabudową chronioną zaprojektowano zieleń niską. Rozwiązanie takie kształtuje przestrzeń do ekspozycji zabudowy, daje bezpośredni do niej dostęp oraz tworzy dobrze nasłoneczniony i przewiewny klimat pomiędzy budynkami. Zaprojektowany układ zabudowy, pozostawiając przestrzeń na wjazd w podziemie budynku tworzy wgląd na najbardziej atrakcyjny fragment zabudowy zabytku, połączenie parterowej części wykonanej w cegle, na rzucie łukowym, z trzypiętrowym budynkiem z ceglanymi pilastrami. Nawiązaniem do architektury budynków sąsiednich oraz elementem z nimi zespalającym, w tym również z sąsiadującą zabudową zabytkową, jest zastosowanie w nowo projektowanym budynku mieszkalnym tradycyjnych materiałów w postaci okładziny z cegły, wykończenia stalowych barierek w surowym ocynku oraz szlachetnych tynków cienkowarstwowych w kolorze lekkiej, ciepłej szarości – m.in. napisano w uzasadnieniu projektu uchwały, którą w 2021 roku przegłosowali radni, zgadzając się na inwestycję.

Pozytywną opinię w sprawie inwestycji wydał m.in. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie.