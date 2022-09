Kino Światowid: Miś Bamse na wulkanie

Kino Światowid zaprasza na kolejną część przygód kochanego przez dzieci misia Bamse! Na ulubionego misia czeka moc atrakcji i przygód. Na kinowym ekranie "Miś Bamse na wulkanie" od 16 do 29 września.

Bamse i jego przyjaciele dowiadują się, że ich przyjaciel biolog zniknął podczas wyprawy badawczej. To staje się początkiem misji ratunkowej, która prowadzi bohaterów filmu przez szereg niebezpieczeństw. Po drodze napotkają stado głodnych wilków, samolubnych złoczyńców i groźne erupcje wulkanów.

Reżyseria: Christian Ryltenius

Produkcja: Szwecja

Czas: 70 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl