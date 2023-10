Przede wszystkim i po pierwsze… Zapraszamy na Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

W październiku mamy przyjemność zaprosić Państwa na spektakl Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna. Sztuka Ivo Brešana w reżyserii Katarzyny Deszcz miała premierę w marcu tego roku na Dużej Scenie. Towarzyszyły jej owacje na stojąco oraz poruszenie wywołane emocjami po spektaklu. To ponadczasowe dzieło pasuje do każdych realiów i właśnie teraz można je zobaczyć tylko u nas. Zapraszamy na tę słodko-gorzką refleksję nad rzeczywistością do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Głucha Dolna ma możliwość podłączenia do Internetu. Jednak potrzebny jest wkład własny. Na naradzie mieszkańców miejscowości pojawia się pomysł wystawienia spektaklu celem zgromadzenia potrzebnych środków. Pada na szekspirowskiego Hamleta. Okazuje się, że odpowiednio interpretowana tragedia idealnie pasuje do czasów współczesnych. Głucha Dolna to miejsce nieokreślone jednak dziwnie znajome. Życie mieszkańców silnie przeplata się z Hamletem, a przezabawne dialogi społeczności oraz przedstawicieli Partii Prawdy Prawdziwej mieszają się z ich pełnymi dramatyzmu problemami. Sztuka staje się tym samym próbą znalezienia odpowiedzi na pytania o ponadczasowe mechanizmy władzy i tego, co kieruje człowiekiem w zderzeniu z niezrozumieniem.

„Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” Ivo Brešan, przekł. Stanisław Kaszyński, reż. Katarzyna Deszcz. Duża Scena, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

13 października, godzina 10:00 i 19:00

14 października, godzina 18:00

15 października, godzina 17:00

Bilety do kupienia na stronie teatru.