Dzień Mycia Samochodu z Myjnią Gosia

Z okazji zbliżającego się Dnia Mycia Samochodu mamy dla czytelników portEl.pl do wygrania dwa vouchery na darmową myjnię! Za pierwsze miejsce otrzymasz pakiet VIP, a za drugie pakiet Silver na łączną kwotę około 300 zł do Firmy Sprzątającej Gosia.

Pakiet VIP obejmuje: mycie wstępne, spłukiwanie, mycie ręczne, hydrowosk, suszenie, mycie szyb, odkurzanie, mycie kokpitu, czyszczenie felg i opon, czyszczenie i dessing plastików zewnętrznych oraz woskowanie krzemianowe.

W pakiecie Silver otrzymasz: mycie wstępne, spłukiwanie, mycie ręczne, hydrowosk, suszenie, mycie szyb, odkurzanie, mycie kokpitu, czyszczenie felg i opon.

Aby mieć szansę na wygraną, napisz do nas krótko jak przygotowujesz swój samochód do sezonu wiosenno-letniego? Nagrodzimy dwie najciekawsze odpowiedzi. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 18 maja do godz. 12 pod adresem konkurs@portel.pl . W tytule maila prosimy wpisać Myjnia Gosia.

Poza odpowiedzią zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin konkursu

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.





Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

