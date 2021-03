Konkurs: Wygraj nagrody od Lidl Polska

Z okazji otwarcia w Elblągu nowego sklepu Lidl Polska mamy konkurs dla Czytelników portEl.pl Do wygrania są trzy zestawy koszyków z lidlowymi produktami.

Lidl Polska oferuje wegańską linię kosmetyków marki własnej Cien. Produkty te zawierają min. 90 proc. naturalnych składników i produkowane są w Polsce. Jak nazywa się ta linia? a) Lidl Skin, b) Food for skin, c) Vege for skin. Wśród osób, które wybiorą prawidłową odpowiedź i najciekawiej odpowiedzą na pytanie: Jak dbasz na co dzień o swoją skórę? wybierzemy trzech laureatów, do których trafi nagroda - kosz z produktami, widoczny na zdjęciu, ufundowany przez Lidl Polska.

Na odpowiedzi czekamy do piątku, 17 marca, do godz. 13 pod adresem mailowym konkurs@portEl.pl (w tytule maila prosimy wpisać Lidl). W mailu należy podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Nazwiska laureatów opublikujemy 17 marca po godz. 15. Nagrody do laureatów zostaną przesłane pocztą.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

