On wygrał wejściówki do Arcade Classics Muzeum

Fot. AK

Wracamy do naszego cyklu Co jest grane? A skoro do cyklu - to też do konkursów. Do wygrania były podwójne wejściówki do Arcade Classics Muzeum Elbląg. Rozwiązanie konkursu na dole.

W naszym cyklu o Arcade Classics Muzeum Elbląg parę słów o pionierach automatów w Polsce i o dniu wąsatego hydraulika Mario. Więcej tutaj. Tymczasem ponownie mamy do rozdania podwójne wejściówki do Arcade Classics Muzeum Elbląg. Żeby wziąć udział w konkursie należało odpowiedzieć na pytanie: Jaka postać z gier wideo zasługuje na obchody swojego dnia tak jak Mario i dlaczego? Rozwiązanie konkursu: podwójną wejściówkę do Arcade Classics Muzeum Elbląg wygrywa Mateusz Borkowski, który twierdzi, że "bez wątpienia, na swoje Święto zasługuje obok Mario - Sonic. Co tu dużo mówić. Marka, której stuknęła już 30-tka w 2021 roku od momentu wydania pierwszej gry. Postać ta stała się na pewno kultowa pod wieloma względami. Do tej pory doczekała się: kilkudziesięciu gier na przeróżne konsole, 5 seriali animowanych, jednego anime OVA, serii anime oraz 2 filmów aktorskich (trzeci w produkcji). Nawet niektórzy fani Cartoon Network mogli ją zobaczyć w odcinku crossover serialu OK K.O. Let's Be Heroes. Sama postać znalazła też inspirację w innym serialu CN - Craig of the Creek." Gratulujemy! *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego. 2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu. 4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane. 5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl.

red.