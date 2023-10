Ona wygrała wejściówkę na koncert w Bibliotece Elbląskiej

Nadchodzi wyjątkowy cykl koncertów muzycznych w historycznej sali Biblioteki Elbląskiej. W sercu Starego Miasta do końca roku zagrają ciekawi i uznani przedstawiciele polskiej alternatywnej sceny muzycznej. Pierwszy z koncertów już w piątek (20 października) a my mamy dla naszych Czytelników wejściówki. Rozwiązanie konkursu na dole.

BAiKA + BAZIA

BAiKA to muzyczny duet dwóch ciekawych osobowości muzycznych: Piotra Banacha i Katarzyny Kafi Figaj. Piotr najbardziej jest znany jako twórca oraz lider zespołów HEY (do roku 1999) i INDIOS BRAVOS. Kafi to nietuzinkowa instrumentalistka i wokalistka, od której trudno oderwać wzrok podczas koncertów. Jej kunszt doceniła Kasia Nosowska zapraszając Kafi na pożegnalną trasę HEY – Fayrant Tour. Więcej o wydarzeniu pisaliśmy w tym artykule.

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać wejściówki należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego chciałbym/ chciałabym pójść na ten koncert? Najciekawsze według nas odpowiedzi nagrodzimy wejściówkami na wydarzenie.

Odpowiedzi prosimy przesyłać do czwartku (19 października) do godz. 15 na adres: konkurs@portel.pl (tytuł maila: koncert). W treści maila należy zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu".

Rozwiązanie konkursu: wejściówkę na koncert wygrywa Agnieszka Markowska. Gratulujemy! Bilet jest do odebrania w redakcji gazety portEl przy ul. 1-go Maja 1c, w godz. 8:30-16:30.

Regulamin konkursu

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

