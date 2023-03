Pomóż Zuzi znaleźć pomocnika i wygraj nagrody!

Zuzia jest małą super bohaterką z Elbląga, która szuka pomocnika, aby przekonać elblążan do picia wody z kranu. I to zadanie dla przedszkolaków, którzy powinni narysować pomocnika Zuzi. Ogłaszamy razem z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji wielki konkurs dla elbląskich przedszkolaków w wieku 5-6 lat. Do wygrania wyjazd rodzinny do Dino Parku w Malborku, zestawy klocków Lego dla przedszkolaków i pieniądze dla przedszkola!

- Woda płynąca w elbląskich kranach jest regularnie badana, a więc bezpieczna. Wpływa korzystnie na zdrowie, bo jest bogata w składniki mineralne, jest czysta i smaczna, bo pochodzi z ujęć głębinowych - mówi Zuzia, elbląska super bohaterka, która chce przekonać elblążan do picia wody z kranu. Do tego jednak potrzebuje pomocnika. I tu jest zadanie dla elbląskich przedszkolaków, którzy powinni narysować (technika dowolna) pomocnika Zuzi. Co można wygrać? I nagroda to wyjazd rodzinny (dwie osoby dorosłe plus dwójka dzieci) do Dino Parku w Malborku oraz zestaw klocków Lego o wartości 200 zł. II nagroda to zestaw klocków Lego o wartości 200 zł, III nagroda - klocki Lego o wartości 150 zł. Przedszkole, do którego uczęszcza autor/autorka zwycięskiej pracy, zostanie nagrodzone kwotą 1500 zł netto. Jak wziąć udział w konkursie? Przedszkolaki z elbląskich przedszkoli rysują pomocnika Zuzi. Opiekun przedszkolny konkursu wybiera trzy najciekawsze prace i dostarcza je na konkurs do Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl, (ul. 1 Maja 1 c w Elblągu) do 17 marca 2023 roku. W Światowym Dniu Wody (22 marca) wszystko będzie jasne. Wtedy to nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i będzie wiadomo, kto zostanie pomocnikiem Zuzi. Zapraszamy do rysowania! Regulamin konkursu Metryczka udziału w konkursie ---- autopromocja ---

red.