Sprawdź kto zabierz babcię i dziadka na Wyspę Skarbów!

Wiek to tylko liczba, udowadniają to sprawni dziadkowie i aktywne babcie. Kochają i rozpieszczają wnuki, ale mają też wiele własnych pasji i zajęć. I o tym właśnie warto z nimi porozmawiać przy kawie i ciastku. Spotkanie w restauracji Wyspa Skarbów to nagroda w naszym konkursie.

Najczęściej to oni rozpieszczają dzieci, ale też są duża podporą dla rodziców. Babcie i dziadkowie to także skarbnica wiedzy i umiejętności. Dlatego warto znaleźć czas na wspólną rozmowę. Zaproś babcie i dziadka do kawiarni. Miłe popołudnie osłodzi Wam Wyspa Skarbów, miejsce z klimatem do rozmów. Jak zdobyć voucher do kawiarni? - wyślij nam swoje zdjęcie z babcią lub dziadkiem mailem na adres konkurs@portel.pl (z hasłem: kawiarnia) i napisz dlaczego są niesamowici. - najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy 4 voucherami na pyszną kawę i ciasto - konkurs trwa do 21 stycznia do godziny 12 Rozwiązanie konkursu: vouchery wygrywają Hanna Kasprowicz, Agnieszka Różyńska, Wiktoria Jagodzińska i Marzena Wieckowska. Gratulujemy wygranej i życzymy miłych chwil spędzonych z dziadkami w kawiarni! *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl --- autopromocja ---

.