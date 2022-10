Wygraj bilety na targi minerałów, skamieniałości oraz biżuterii!

Zobaczy na żywo okazy muzealne z całego świata! Niezwykłe minerały surowe i oszlifowane do nabycia. Tylko u nas przeniesiesz się do filmu Jurassic Park i ujrzysz na własne oczy, a wręcz będziesz mieć na wyciągnięcie ręki: kości dinozaurów, zęby rekinów, zęby dinozaurów i wiele więcej skamieniałości sprzed milionów lat! W naszym konkursie mamy do wygrania wejściówki na te wydarzenie!

RAPTOR to targi organizowane dla każdego - nasi wystawcy dbają o to, aby zaskoczyć nawet najbardziej wymagających gości, ale także początkujących pasjonatów. 29-30 października Hala MOSiR, Al. Grunwaldzka 135 UWAGA KONKURS: Dla naszych czytelników mamy do wygrania kilkanaście wejściówek na te wydarzenie! Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego chciałbym/ chciałabym odwiedzić targi minerałów, skamieniałości oraz biżuterii? Na wiadomości czekamy do piątku (26 października), do godz. 12. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Raptor". Autorzy najciekawszych odpowiedzi wygrają wejściówki na te wydarzenie. UWAGA! W treści maila należy zawrzeć swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

