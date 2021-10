Wygraj bilety na Tribute to Maanam Show

Po entuzjastycznie przyjętym koncercie w ubiegłym roku Tribute to Maanam Show wraca do Elbląga! Już 22 października w elbląskim klubie Mjazzga zabrzmią największe przeboje legendarnego rockowego zespołu.

Koncert to podróż przekrojowa po największych hitach Maanamu, wśród których nie zabraknie takich przebojów jak: „Boskie Buenos”, „Szare miraże”, „Kocham cię kochanie moje”, „Ta noc do innych jest niepodobna”, „Krakowski Spleen”, „Się ściemnia”, „Cykady na Cykladach”, „Szał niebieskich ciał” i wiele innych.

Projekt nie stara się być kopią Maanamu, a próbą spojrzenia na znany od lat materiał z perspektywy młodego pokolenia. To nowe aranżacje zachowujące ducha oryginału, w których przeplata się buntownicza muzyka lat 80tych z nowymi brzmieniami i elementami wszelakich nurtów muzycznych. To próba wyciągnięcia ze znanych przebojów ich esencji, siły przekazu i spojrzenia na nie przez nowy pryzmat muzyczny.

22 października zespół wystąpi w klubie muzycznym Mjazzga. Mamy do wygrania podwójną wejściówkę na ten koncert! Otrzyma je osoba, która najciekawiej odpowie na pytanie: Za co lubię Maanam i dlaczego to ja powinienem/ powinnam wygrać bilety na ten koncert? Na odpowiedzi mailem czekamy do środy, 20 października do godz. 15 pod adresem mailowym konkurs@portel.pl. W tytule maila prosimy wpisać "Maanam", a w odpowiedzi podać swoje imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Regulamin konkursu

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.