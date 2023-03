32 Salon Elbląski – Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza nabór!

Salon Elbląski to przegląd dokonań artystów plastyków związanych z Elblągiem i regionem elbląskim. Po raz kolejny Centrum Sztuki Galeria EL zaprezentuje dokonania tych twórców wizualnych na wystawie, której wernisaż odbędzie się 6 lipca 2023 roku.

Salon Elbląski to wydarzenie artystyczne organizowane corocznie od 1968 roku, a od lat 80. w cyklu biennalowym. Przez 50 lat funkcjonowania stał się najpoważniejszą, cykliczną propozycją artystyczną lokalnego środowiska plastycznego. Wystawa ta gromadzi prace twórców uznanych i obecnych w kulturalnym pejzażu Elbląga od wielu lat, a także artystów, którzy dopiero wchodzą do zbiorowej świadomości elblążan. To także okazja do integracji elbląskiego środowiska artystycznego, a przede wszystkim ciekawa propozycja kulturalna dla mieszkańców Elbląga i turystów.

Do udziału w wystawie zgłaszać się mogą artystki/artyści profesjonalne/ni, tj. absolwentki/absolwenci wyższych uczelni artystycznych, członkinie/członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Artystów Rzeźbiarzy, ZPAP Polska Sztuka Użytkowa i innych związków twórczych. Organizator dopuszcza zgłoszenie do udziału w wystawie osób tworzących prace artystyczne, a niebędących absolwentami/kami uczelni artystycznej lub wydziału artystycznego. Warunkiem jest udokumentowany udział w życiu artystycznym regionu. Przyjmowane będą też zgłoszenia kolektywów artystycznych.

Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia 2023 roku.

Regulamin wystawy i karta zgłoszeniowa dostępne są do pobrania na stronie internetowej lub w recepcji Galerii EL.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących warunków organizacji wystawy „32 SALON ELBLĄSKI” udzielają kuratorzy: joanna@galeria-el.pl, maciek.o@galeria-el.pl, tel. 55 625-67-84.