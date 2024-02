Dodatkowy koncert. Robert Furs zagra „W rytmie tanga” 

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza na wieczór „W rytmie tanga”. W piątek, 22 marca w świat rytmicznej i zmysłowej muzyki przeniesie melomanów akordeonista Robert Furs. Koncert odbędzie się o godz. 19:00 w Galerii Nobilis. Dla wszystkich chętnych słuchaczy mamy jeden dodatkowy koncert, który odbędzie się o godz. 17:00.

Podczas koncertu usłyszymy kompozycje z nagranego przez Roberta Fursa albumu „In Tango”, który zawiera najpiękniejsze światowe tanga w aranżacjach artysty. Utwory będą wykonywane na akordeonie solo.

Słuchacze podczas wydarzenia będą mogli oddać się muzyce króla tanga: Astora Piazzoli i innych znanych kompozytorów tego gatunku, jak Carlos Gardel, Matos Rodriguez czy Angel Villoldo. Nie zabraknie także kompozycji polskich twórców. Serdecznie zapraszamy.

Data: 22.03.2024 r., godz. 17:00 i godz. 19:00,

Miejsce: Galeria Nobilis, II piętro CSE „Światowid” w Elblągu,

Cena biletu: 50 zł

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.