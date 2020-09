Dzisiaj premiera najnowszego klipu elbląskich Diamentów

W środę (30.09) o godz.17 odbędzie premiera pierwszego z trzech teledysków nagranych przez działające przy Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu zespoły dziecięce Diamenty. Będzie go można obejrzeć na profilu zespołu na Facebooku. Zobacz zdjęcia.

Czas izolacji dla wszystkich był trudnym okresem. Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu, zamknięty od połowy marca, kontynuował nauczanie za pomocą zdalnych platform cyfrowych. W internetowej przestrzeni znakomicie odnalazł się w zespół wokalny Diamenty, który za pośrednictwem platformy „Zoom“, po powrocie z Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, regularnie zasiadał wraz z trenerami Łukaszem Reksem i Agatą Brenzak przed monitorami i kontynuował naukę. Odwołane eliminacje i finały na muzycznych festiwalach a także ambicje trenerów przyniosły kolejne twórcze pomysły. Podążając za muzycznymi trendami i chęcią ciągłego rozwoju trenerzy w porozumieniu z działającym przy MDK Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży postanowili zorganizować trzy plany zdjęciowe i sprawić Diamentom pamiątkę na całe życie.

U progu wakacji każda z trzech grup Diamentów nagrała wyreżyserowany przez trenerów profesjonalny teledysk. Stroną video zajął się operator Paweł Jurczak z Highstory Studio, który ma na swoim koncie kilkadziesiąt klipów muzycznych, reklamowych i tworzonych specjalnie na zamówienie spotów. Warto dodać, że zrealizował także pierwszy klip Diamentów, nakręcony w zeszłym roku z najstarszą grupą dziewcząt do utworu „Kayah - Medley“. Realizacją nagrań oraz mixem utworów zajął się Tomasz Steńczyk, dzięki któremu nabrały one profesjonalnego brzmienia. Efekty pracy Diamentów będzie można podziwiać lada chwila. Premiery teledysków odbędą się na profilu zespołu na Facebook‘u oraz na kanale Diamentów na Youtube. Utwory, do których stworzone zostały teledyski, to: „Śmiej się“ (Ewa Farna), „Pod łapą masz“ (z bajki Księga Dżungli) oraz „Faith“ (Wonder&Grande). W teledysku grupy średniej udział wziął muzyk, aktor oraz nauczyciel MDK Sergiej Kriuczkow, który wcielił się rolę belfra. Cały projekt został sfinansowany przez rodziców zrzeszonych w stowarzyszeniu działającym przy MDK w Elblągu. Dzięki uprzejmości domu kultury, w którym na co dzień Diamenty rozwijają swoje pasje, zespół mógł wykorzystać przestrzeń budynku na ul. Warszawskiej jako plan zdjęciowy i tzw. backstage podczas pracy na planie. Jesteście ciekawi efektów?Już za moment najnowsze klipy Diamentów. Premiery: 30.09.2020 “Śmiej się”, 07.10.2020 “Pod łapą masz”, 14.10.2020 “Faith”. Wszystkie premiery odbędą się o godzinie 17:00. Do zobaczenia przed ekranami komputerów.

Diamenty to zespoły działające przy Młodzieżowym Domu w Elblągu od dwóch lat pod opieką Agnieszki Brenzak i Łukasza Reksa. Różnorodny repertuar i idący w parze talent pozwolił Diamentom zaśpiewać na wielu uroczystościach miejskich i wojewódzkich. Zespół współpracował dwukrotnie z Elbląską Orkiestrą Kameralną podczas koncertów świątecznych oraz z okazji Święta Niepodległości wykonując piosenki w aranżacji Szymona Sutora. Zdobyte nagrody to Srebrny Aplauz na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie (Małe Diamenty).