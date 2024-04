"Hit pokroju Wiedźmina" z elbląskim akcentem

Co to za hit? Mowa o grze Manor Lords. - Produkcja polskiego studia Slavic Games całkowicie podbija rankingi Steam (platforma z grami – red.) od momentu jej premiery – podaje m. in. Onet. Twórcą gry jest związany z Elblągiem Grzegorz Styczeń.

"Manor Lords to średniowieczna gra strategiczna, która oferuje zaawansowane budowanie miasta, wielkoskalowe bitwy taktyczne oraz złożone ekonomiczne i społeczne symulacje. Rządź swoją krainą jako średniowieczny władca. Lata mijają, pogoda się zmienia, a miasta powstają i upadają" – to opis gry na Steam. Jeden dzień po premierze (w tzw. "wczesnym dostępie") gra przekroczyła milion sprzedanych egzemplarzy. Produkcja reprezentuje gatunek tzw. city-builderów. W chwili pisania tego tekstu (29 kwietnia) gra ma prawie 18 tys. recenzji na Steam, w większości (89 proc.) określonych przez platformę jako "bardzo pozytywne". W mediach pojawiają się już określenia, że Manor Lords może być hitem pokroju Wiedźmina studia CD Projekt RED. Zdjęcie główne do tekstu pochodzi z materiałów promocyjnych na platformie Steam. Jeśli uda nam się skontaktować z twórcą gry, pochodzącym z Elbląga Grzegorzem Styczniem, uzupełnimy ten materiał.

TB