Kalbar na okrągło – wystartowały zapisy

Wszystkich fanów aktywnego spędzania czasu zapraszamy na kolejną wakacyjną imprezę sportowo-rekreacyjną „Kalbar na okrągło”, która odbędzie się we wtorek, 19 sierpnia. W zawodach mogą wziąć udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Zawodnicy będą się ścigać po torze na rowerkach biegowych, hulajnogach i rolkach. Obowiązują wcześniejsze zapisy, a udział jest bezpłatny.

„Kalbar na okrągło” już na stałe wpisał się w harmonogram wakacyjnych aktywności z MOSiR-em. Sportową rywalizację zaczniemy od startu najmłodszych uczestników na rowerkach biegowych, potem określony dystans przejadą zawodnicy na hulajnogach i rolkach. Zawody będą podzielone na poszczególne kategorie:

Rowerki biegowe (dzieci do 2 lat) - 150 metrów. Hulajnogi: 3-4 lata - 200 metrów, 5-6 lat – 200 metrów, 7-8 lat – 333 metry (1 okrążenie toru), 9-10 lat – 333 metry, 11-12 lat – 333 metry. Rolki: 7-9 lat - 333 metry (1 okrążenie toru), 10-12 lat - 333 metry, 13-15 lat - 333 metry, 16+ kobiety i mężczyźni - 666 metrów (2 okrążenia toru). Biuro zawodów będzie czynne od 16:00 do 17:00. Najmłodsi uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, a trzem najszybszym zawodnikom i zawodniczkom z kategorii dla dorosłych, wręczymy puchary. Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu i aktywnym spędzeniu wtorkowego popołudnia.

Zgłoszenia do zawodów „Kalbar na okrągło” przyjmowane są do poniedziałku, 18 sierpnia, do godz. 12:00, poprzez wypełnienie formularza Google, lub do wyczerpania limitu 200 miejsc.

Regulamin imprezy dostępny jest na naszej stronie internetowej mosir.elblag.eu.