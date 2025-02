Kidy nadchodzi jesień

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na projekcję filmu François Ozona pt. „Kiedy nadchodzi jesień”. Seans odbędzie się w czwartek 20 lutego o 19.00.

Mistrz kina francuskiego François Ozon powraca z nową produkcją. „Kiedy nadchodzi jesień” to opowieść o skomplikowanych relacjach i niewygodnych tajemnicach rodzinnych, które kładą się cieniem na życiu przyszłych pokoleń. Film opowiada historię Michelle, które cieszy się spokojną emeryturą na burgundzkiej wsi, gdzie na co dzień spędza czas ze swoją wieloletnią przyjaciółką Marie-Claude. Kiedy na wakacje przyjeżdżają z Paryża córka Valérie wraz z synem Lucasem, zestresowana ich wizytą kobieta przez przypadek serwuje jej trujące grzyby. Valérie szybko wraca do zdrowia, ale zabrania matce widywać się z wnukiem. Czując się samotna i winna, Michelle popada w depresję – aż do czasu, gdy syn jej przyjaciółki Marie-Claude wychodzi z więzienia… I tutaj dopiero zaczyna się gęsta akcja – jak to zazwyczaj bywa u Ozona.

Oprócz projekcji głównej, będzie okazja, żeby obejrzeć kolejną krótkometrażówkę z Festiwalu Filmów Jednominutowych. Tym razem będzie to film „W czasie” w reż. M. Wirskiego.