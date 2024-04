Komedia odlotowa, czyli lumbago w elbląskim Światowidzie

Zafascynował Was ktoś tak bardzo, że gotowi byliście złamać małżeńską przysięgę? Pójść za szaleństwem jak w dym, bez względu na konsekwencje? Jeśli tak, to… zapnijcie pasy, bo zapowiada się jazda bez trzymanki! Zapraszamy na komediowy spektakl do Kina Światowid. Odbędzie się on 12 maja, o godz. 16:00.

Sally i Peter spotykają się, oczywiście w tajemnicy, na ekscytującą, upojną noc. Mąż Sally – pilot samolotów pasażerskich, właśnie wyleciał więc kochankowie lądują w ich małżeńskim łożu. Sytuacja się jednak komplikuje. Petera niespodziewanie łapie paraliżujący ból w kręgosłupie – lumbago. Amant postanawia rozgrzać plecy w gorącej kąpieli, ale los lubi płatać figle… Zamiast cudownego ozdrowienia klinuje się w wannie! To dopiero początek kłopotów pary, bo lawina niefortunnych zdarzeń dopiero się zaczyna. Niespodziewanie w apartamencie pojawiają się wciąż nowi ludzie: niewidomy stroiciel pianin, doktor bez licencji, przystojny mąż Sally, tajemnicza Annabelle oraz stanowcza Jocelyn. Co ich wszystkich łączy? Niedomówienia! W matni kłamstewek, w którą wpadli, każdy jest kimś innym i nieświadomie odgrywa przypisaną rolę. Co z tego wyniknie? Czy można jeszcze bardziej skomplikować sobie życie? Kto będzie w stanie uporządkować ten galimatias? Przekonajcie się na własne oczy w Teatrze Capitol – BĘDZIE ODLOT!



Reżyseria: Olaf Lubaszenko

Przekład: Elżbieta Woźniak

Scenografia: Joanna Pielat

Kostiumy: Tomasz Jacyków

Opracowanie muzyczne: Agnieszka Putkiewicz



Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Kino Światowid