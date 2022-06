Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Przekonuje o tym Kino Światowid, które proponuje Letnią Małą Akademię Filmową. 29 czerwca o 11 zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat na warsztaty filmowe „Kino dawniej i dziś” oraz projekcje filmu „Ogliki’.

Letnia Mała Akademia Filmowa na stałe wpisała się w kalendarz Kina Światowid. Podczas pierwszego spotkanie przeniesiemy się w czasie. Zobaczymy, jak kiedyś wyglądały projekcje filmowe oraz zajrzymy za kulisy kina. O 12 wraz z bohaterami bajki Ogliki sprawdzimy, co słychać w malutkiej wiosce Śmierdziuszkowie.

Rodzina Oglików szuka nowego domu. Trafia do przepięknej, spokojnej wioski Śmierdziuszkowo, która ma problem z lokalnym wysypiskiem śmieci. Wszystko składa się znakomicie, bo Ogliki żywią się śmieciami i mieszkają na śmietniskach. Wspaniała animacja o empatii, rodzinie i miłości oraz o tym, że dla każdego na tym świecie znajdzie się misja do spełnienia.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.