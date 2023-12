Miłość jest wieczna… szczególnie, gdy wspierają ją przyjazne dusze…

Wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwana premiera spektaklu „Przyjazne dusze”. Już od 30 grudnia zapraszamy na sztukę autorstwa Pam Valentine w reżyserii Wojciecha Dąbrowskiego.

Do urokliwego domu pod Londynem wprowadza się młoda para – ciężarna Mary i Simon jej mąż, początkujący pisarz powieści kryminalnych. Piękny dom skrywa jednak pewną tajemnicę. Okazuje się, że nie jest pusty – zamieszkują go duchy tragicznie zmarłych poprzednich właścicieli – małżeństwa Suzie i Jacka, który za życia był wziętym pisarzem kryminałów. Powoduje to lawinę zabawnych i podszytych czarnym humorem sytuacji, prowadząc do konfrontacji mieszkających w jednym domu par. Co wyjdzie z takiego połączenia? Czy pary będą potrafiły żyć razem wzajemnie się uzupełniając, czy będą potrzebowały pomocy kogoś zza światów?

To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się przy udziale znakomitej obsady – utalentowanych aktorów elbląskiego teatru oraz znanej ze srebrnego ekranu Emilii Krakowskiej.

Ta komedia romantyczna to okazja, by doświadczyć magii teatru w najlepszym wykonaniu oraz zobaczyć na scenie legendę polskiego aktorstwa. Niech ten wyjątkowy wieczór stanie się chwilą, którą wszyscy będziemy wspominać z uśmiechem. Ten sam spektakl wprowadzi nas również w wieczór sylwestrowy, na który serdecznie zapraszamy publiczność.

Do zobaczenia w teatrze!

Premiera - ostatnie bilety dostępne na stronie teatru.

Spektakl sylwestrowy - bilety do kupienia tutaj.

12, 13, 19, 20, 21 stycznia - bilety.