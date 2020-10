Nareszcie weekend: książkowo i muzycznie

Kolejny piątek, kolejne weekendowe zestawienie wydarzeń. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Na początek przypominamy: sobotni festyn "Wybierz sport, nie nałogi" na Kalbarze został przełożony na inny, bliżej nieokreślony termin. Więcej tutaj.

Weekend zaczynamy od wizyty w Centrum Sztuki Galerii EL. Dziś (9 października) o 17... sadzenie drzew.

- Prace w sadach i na działkach zbliżają się powoli do końca. Na przekór trendom, Centrum Sztuki Galeria EL dopiero rozpoczyna swój ogrodowy sezon, jednocześnie zachęcając mieszkańców Elbląga do jesiennych aktywności towarzyszących wystawie „Ogrody Starości”, której otwarcie już w następny piątek, 16 października – informuje Wojciech Minkiewicz z Galerii EL. - W związku z tym, że piątkowe popołudnie zapowiada się wyjątkowo ciepło, organizatorzy akcji serdecznie zachęcają elblążan do wspólnego sadzenia drzew owocowych na dziedzińcu Galerii EL - dodaje. Więcej informacji tutaj.

W sobotę o 12 spotkanie z Agnieszką Olejnik.

- Agnieszka Olejnik to autorka, której popularność przyniosły powieści obyczajowe z wątkami romantycznymi. Należą do nich m. in. cykle „Dworek w Miłosnej” czy „Mansarda pod Aniołami”. Fanki i fanów twórczości autorki zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w filii nr 3 przy al. Piłsudskiego w sobotę, 10 października, o godz. 12. Obowiązują wejściówki – pisze Aleksandra Buła z Biblioteki Elbląskiej. Więcej pod tym linkiem.

Zostajemy w klimatach książkowych, bo ten weekend w Elblągu wiąże się też z Nocą Bibliotek.

- Tegoroczna, szósta edycja Nocy Bibliotek odbywać się będzie pod hasłem „Klimat na czytanie” - informuje Aleksandra Buła. - W programie elbląskiej nocy: spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci, kino dla dzieci, wykłady tylko dla dorosłych (jeden z nich, mrożący krew w żyłach), możliwość zwiedzania rozświetlonego dziedzińca. Zapraszamy w sobotę, 10 października do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 – dodaje. Szczegółowy program tutaj.

Niedzielny wieczór w Elblągu możemy spędzić z muzyką. Na godz. 18 do sali koncertowej ZPSM zaprasza EOK.

"Jakub Jakowicz i Jakub Chrenowicz. Łączy ich nie tylko imię, ale i muzyczna pasja, która zaowocowała niejedną nagrodą i niejednymi oklaskami. Pierwszy, poszedł w ślady ojca, Krzysztofa, i od lat raczy melomanów smyczkową, a dokładniej skrzypcową, wirtuozerią. Drugi ujął w swe dłonie batutę i wydobywa to, co najlepsze, z orkiestr, od Sinfonii Varsovii po Kammerorchester Berlin. 11 października połączą swoje siły w szkole muzycznej, a u ich boku wystąpi niezawodna Elbląska Orkiestra Kameralna. Koncert upłynie pod znakiem twórczości kompozytora, którego nazwisko jest znane w każdym zakątku muzycznej Polski – Mikołaja Piotra Góreckiego. Syn Henryka Mikołaja z powodzeniem kontynuuje rodzinne tradycje i cieszy się uznaniem po obu stronach Atlantyku (na co dzień mieszka w USA), a jego utwory wykonują orkiestry pod kierunkiem takich mistrzów, jak Gabriel Chmura, Jerzy Maksymiuk czy Marek Moś" – podaje organizator. Na koncercie "Biało-czerwone melodie" na melomanów czeka oczywiście jeszcze więcej. Co dokładnie, można przekonać się pod tym linkiem.

Niedzielę kończy kolejny koncert "Ghost Guest | Zgadnij kto?" Start wydarzenia organizowanego przez Centrum Sztuki Galerię EL o 20.

- Najbliższe spotkanie to przewaga jazzu, ale mocno flirtującego z muzyką współczesną czy klasyką. Międzynarodowy, młody skład, w portfolio prócz gry z wieloma wspaniałymi muzykami ma m.in. dyplomy ukończenia prestiżowej akademii jazzowej w Kopenhadze. Koncert w Galerii EL będzie częścią trasy promującej nowy album grupy – pisze Wojciech Minkiewicz z Galerii EL. O tym koncercie i samej idei cyklu Ghost Guest więcej tutaj.

