Przedwojenny Elbląga w książce Wiktora Hajdenrajcha

Miłośników historii naszego miasta i wciągających powieści obyczajowych zapraszamy na spotkanie z Wiktorem Hajdenrajchem, którego książka „Elbing – Elbląg. Na zakręcie historii” przenosi czytelników do Elbląga przed wybuchem II wojny światowej. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (5 września) o godz. 17, w filii nr 3 przy al. J. Piłsudskiego. Wstęp wolny.

O książce „Elbing – Elbląg. Na zakręcie historii” z opisu wydawcy:

Annelore Heike, młoda mieszkanka międzywojennego miasta Elbing, jest wrażliwą i inteligentną dziewczyną. Gdyby los sprawił, że mogłaby dorastać w innym miejscu i czasie, pewnie jej życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Tymczasem nadciąga upiorny 1939 rok wraz z widmem krwawej wojny. Annelore uparcie wierzy, że jako zapalona orędowniczka idei głoszonych przez Adolfa Hitlera będzie mogła przetrwać ten czas godnie i z podniesioną głową. Wkrótce przekona się, że każda wojna oznacza ból, chaos i zniszczenie – niezależnie od tego, po której stronie barykady się stoi… Wiele lat później pisany przez nią pamiętnik przypadkiem wpadnie w ręce Anny i jej wnuka, a wspomnienia tragicznych czasów wojennej zawieruchy ożyją na nowo. Czy będą oni w stanie zrozumieć wybory i decyzje młodej dziewczyny, która niegdyś mieszkała w ich domu?

Wiktor Hajdenrajch:

Pisarz urodził się w Gdańsku, wychował w Elblągu, gdzie ukończył I LO. Potem były studia na olsztyńskiej AR-T na kierunku Budowa Maszyn. Zawodowo mierzył się z różnymi profesjami, był: nauczycielem, dziennikarzem, wydawcą, bankowcem, urzędnikiem w Urzędzie Marszałkowskim, dyrektorem ekonomicznym i szefem szpitali, biznesmenem. Wiele lat spędziłem w IV sektorze, prowadząc fundacje i stowarzyszenia. Przez 30 lat był związany z Olsztynem, od 11 lat mieszka na Pomorzu.

Jako powieściopisarz zadebiutował w 2019 roku książką „Elbing – Elbląg. Na zakręcie historii”. W kolejnym roku ukazała się powieść z gatunku political fiction pt. „Dopaść Leona Waganta”, w 2021 roku zbiór dłuższych opowiadań pt. „Kalecy”, za który był nominowany do wrocławskiej Europejskiej Nagrody Literackiej. W 2022 r. wydana została druga część „Elbing – Elbląg…” pt. „Sąsiad, to ważne słowo” – książka właśnie trafia do księgarń. Jeszcze w tym roku wyjdzie kolejna powieść typu political fiction o roboczym tytule „Gra czasem”. Na 2023 rok przewidywane są dwie powieści, dla dorosłych „Malarzowanie i rzeźbiarzenie” oraz „Zegarek z KL Dachau” i jedna dla dzieciaków „Superkot i domownicy”.

Pasją autora jest muzyka klasyczna, szczególnie chóralna.

- Kto raz tylko zasmakuje pisania, nigdy już pisać nie przestanie! Choćby uciekał na koniec świata, za siedem gór i siedem rzek, choćby się pod ziemię zapadł, choćby w najgłębszą otchłań morską skoczył – słowa go zawsze dopadną, wyciągną, posadzą, wręczą pióro i upomną się o siebie! – pisze Wiktor Hajdenrajch.

Rozmowę z autorem poprowadzi Jolanta Karmowska.

Spotkanie odbywa się w cyklu spotkań autorskich #czytElnia, który jest realizowany przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.