Rzut oka na na przeszłość tkactwa

16 lutego w Muzeum Archeologiczno-Historycznym odbył się wernisaż wystawy „Między wątkami. Tkanina ludowa - proces, konteksty”. Na ekspozycji można było zobaczyć m. In. wiejskie sprzęty związane z tkactwem oraz tkaniny przywiezione przez powojennych osiedleńców. Zobacz zdjęcia.

- Wystawa powstała w oparciu o nasze muzealne zbiory z działu etnografii, zbiory gromadzone od lat 80' - mówiła Alicja Janiak z elbląskiego muzeum, kuratorka wystawy. Na ekspozycji można obejrzeć sprzęty takie jak nożyce do strzyżenia owiec, zgrzebła, szczotki do czesania lnu, kołowrotki, wrzeciona, cierlice, międlice, wijadła.... - Są to zarówno obiekty, które występowały na terenach Żuław, Warmii, Powiśla jeszcze przed 1945 r. jak i obiekty, które przywieźli ze sobą mieszkańcy po wojnie.

Wystawa składa się z dwóch części. Na pierwszej...

- ... przedstawiony jest proces powstawania tkaniny z tych najbardziej popularnych i dostępnych źródeł, lnu oraz runa owczego – opowiadała Alicja Janiak. - To bardziej część edukacyjna, jest tu również przedstawiony proces dbania o tę tkaninę (...), pranie, maglowanie, proces pracy z dawnymi żelazkami. Na drugiej części wystawy zaprezentowane są obiekty, które przybyły wraz z mieszkańcami Elbląga po wojnie – podkreśliła kuratorka.

Elbląskie muzeum zaprasza szkoły i przedszkola do zapisów na warsztaty, podczas których uczniowie będą mogli z pomocą Alicji Janiak zapoznać się z wystawą oraz spróbować własnych sił w czesaniu runa owczego, przędzeniu, tkaniu, praniu czy maglowaniu.

Wystawa potrwa do 28 kwietnia.