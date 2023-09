(…) Która więcej malin zbierze, tę za żonę pan wybierze… - Balladyna ponownie na deskach teatru!

Zapraszamy na Balladynę do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Jeśli zastanawiacie się, czy warto przyjść na nasz spektakl, to możemy zagwarantować, że tylko u nas zobaczycie Balladynę w najlepszym wydaniu. Elbląską realizację wyróżnia legenda w postaci reżysera, wspaniała obsada aktorska oraz niesamowite efekty.

Miłość, zdrada, krew, czary, gra o tron i koronę – a to wszystko w jednej sztuce. Spektakl w reżyserii Janusza Wiśniewskiego jest dziełem wychodzącym poza ramy gatunku, obfitującym w dźwięki stworzone przez wybitnego muzyka Jerzego Satanowskiego. W spektaklu zobaczymy również niesamowitą charakteryzację, kostiumy i scenografię, za które odpowiada sam reżyser, nagle pojawiające się duchy i postaci, jakich nie wyobrazilibyśmy sobie tylko czytając to dzieło. To naprawdę trzeba zobaczyć!

Balladyna to nie tylko klasyka polskiego romantyzmu, ale przede wszystkim wielka sztuka. Zapraszamy!

Balladyna J. Słowacki, reż. J. Wiśniewski, Duża Scena, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

27 września – 6 października, godz. 10

8 października, godz. 16

Bilety do kupienia na stronie teatru.