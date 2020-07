Seanse filmowe od piątku w Multikinie

W piątek (31 lipca) w kinie sieci Multikino w Elblągu odbędą się pierwsze seanse filmowe. Przyjemny i bezproblemowy udział w projekcji filmów zapewni przygotowane zaplecze sanitarne. Widzowie będą mogli zobaczyć na wielkim ekranie premiery filmowe i seanse przedpremierowe.

31 lipca działalność wznawia kolejne kino sieci Multikino. Widzowie, którzy udadzą się na seans filmowy po otwarciu kina będą mogli wybierać filmy z szerokiego repertuaru.

- Do ponownego otwarcia naszych kin podeszliśmy ze spokojem i uruchamialiśmy je stopniowo. Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników oraz widzów w sieci Multikino wdrożyliśmy rządowe wytyczne dotyczące funkcjonowania kin po otwarciu – tłumaczy Paweł Świst, Prezes Zarządu Multikino S.A.

We foyer kin sieci Multikino oraz w toaletach ulokowano stacje do dezynfekcji rąk, a obsługa multipleksów została wyposażona w przyłbice. Każde Multikino posiada specjalne oznakowania graficzne ułatwiające zachowanie dystansu między klientami w kolejkach do kas oraz materiały informacyjne przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny. W toaletach, które są na bieżąco sprzątane, znajdują się instrukcje dla klientów dotyczące prawidłowego mycia rąk. Ponadto w salach kinowych regularnie dezynfekujemy punkty częstego styku, jak klamki, podłokietniki i poręcze.

Zgodnie z rządowymi wytycznymi widzowie na terenie kina powinni mieć zasłonięte maseczką lub przyłbicą usta i nos. Nasi klienci kupujący w kasach bilety mogą płacić za nie bezgotówkowo kartą płatniczą, Blikiem i telefonem bądź nabyć je online poprzez stronę kina lub przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej Multikina – wyjaśnia Paweł Świst.

W salach kinowych widzowie są proszeni o zajmowanie miejsca wskazanego na bilecie z zachowaniem bezpiecznego odstępu. Obowiązek zachowania wolnego miejsca między osobami nie dotyczy opiekuna z dzieckiem poniżej 13 roku życia, opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osób z jednego gospodarstwa domowego.

Po zakończonym seansie klienci opuszczający salę kinową powinni postępować zgodnie z informacjami, które przekażą pracownicy kina lub stosować się do oznaczeń.