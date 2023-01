"…przez nie świecisz…" wernisaż wystawy w Galerii EL

"…przez nie świecisz…" to tytuł wystawy Zbigniewa T. Szmurły prezentowanej na emporach Galerii EL w ramach cyklu Elbląg Plastyczny.

… przez nie świecisz …

przypominania

odszukiwania krajobrazów

ukrytych

zapomnianych

widocznych i mistycznych

słońc

ponad chmurami

na trzecim piętrze nieba

jest inny błękit

i nawet mucha

nie doleci

Krótki wiersz autorstwa artysty przywołuje to, co najbardziej stałe w jego malarstwie: krajobraz, pejzaż, widok, perspektywę. Krajobrazy nieustannie są poszukiwane przez artystę: te ‘ukryte’, ‘zapominane’, ‘widoczne’. Jego prace emanujące feerią barw i wyrazistą strukturą to ciągłe odnajdywanie i wymyślanie siebie samego w krajobrazie. Jednocześnie odważne zastawienia kolorystyczne i ekspresyjne kompozycje podkreślają emocjonalny ładunek zawarty w poszukiwaniach artysty. Są to też cechy charakterystyczne dla twórczości Szmurły. To one sprawiają, że nie przechodzimy obojętnie obok jego obrazów i dzięki nim jest ona rozpoznawalna.

Zbigniew T. Szmurło – dr nauk humanistycznych, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę, ceramikę artystyczną i fotografię. Prace w zbiorach w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Norwegii, Armenii, Rosji, Mołdawii, Kazachstanie, na Litwie i Łotwie. Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych w Bochni, Nowym Wiśniczu, Tarnowie, Elblągu, Olsztynie, Moskwie, Warszawie, Druskiennikach, Wilnie, Ornecie.

Od 1985 r. uczestniczy w plastycznym życiu Elbląga, poeta (publikacje w pismach środowiskowych i krajowych), tłumacz języka rosyjskiego, publicysta, badacz naukowy oraz popularyzator kultury.

– Wernisaż wystawy wraz z oprowadzaniem kuratorskim: 9 lutego 2023 r., godz. 18:00

– Wystawa potrwa do 12 marca 2023 r.

– Kuratorka: Joanna Mierzejewska

– Wystawa będzie prezentowana na emporach Galerii EL