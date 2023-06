Stare Miasto rozbrzmiewa muzyką

Niedziela (18 czerwca) to kolejna odsłona Elbląskiego Święta Muzyki. Wpadajcie na starówkę! Zobacz zdjęcia.

Motoryzacyjna parada uliczna rozpoczęła w piątek (16 czerwca) Elbląskie Święto Muzyki. Sobota upłynęła pod znakiem kulturalnego pikniku pod Górą Chrobrego. W niedzielę Elbląskie Święto Muzyki zawitało na Stare Miasto. O godz. 14 rozpoczęły się muzyczne prezentacje uliczne. Jednymi z muzyków, których mogliśmy posłuchać, byli elblążanie Kacper Mytych i Wiktor Piskorz. Zaprezentowali szerokie spektrum muzyczne.

- Są to motywy gitarowe, piosenka autorska, ale również covery. Na wokalu usłyszymy Katarzynę, która gra swoje autorskie utwory. To taka delikatna muzyka. Wystąpi też zespół, który gra muzykę improwizowaną. Będzie też grupa Kill Phollins, która zagra rocka, takiego z pazurem. Gramy do godz. 18, potem zapraszamy na paradę. W ubiegłym roku graliśmy w tym samym miejscu i odbiór mieszkańców był pozytywny. Na taki również liczymy w tym roku – mówi Wiktor Piskorz.

Jak mówi Iwona Pietraszkiewicz, takie muzyczne, plenerowe wydarzenia są rewelacyjne. - Uważam że Elbląg powinien mieć co tydzień taką imprezę, tylko za mało jest organizatorów. Jestem pełna podziwu dla Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest?, że się podjęło organizacji tak dużego wydarzenia. Potrafiło zjednoczyć i sprowadzić elbląskie, i nie tylko, środowisko muzyczne. Pogoda dopisała. Impreza jest rewelacyjna i duży ukłon w stronę organizatorów. Weekend to czas, gdy należy odpocząć, a przy muzyce odpoczywa się najlepiej – mówi pani Iwona, która pracuje w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Elblągu, a jej podopieczni także zaprezentowali się na Elbląskim Święcie Muzyki pod okiem Bartka Krzywdy.

Nie zabrakło również muzyki elektronicznej. - Puszczamy muzykę kolektywu Moon Unity oraz Toga Dansverg. Dzisiaj prezentujemy muzykę elektroniczną oraz lekko transową. Takie plenerowe imprezy są bardzo fajne. Można się zrelaksować, pokosztować trochę natury. Planujemy być tutaj do godziny 18. Zapraszamy - mówi Karol Jaworski.

W ramach Elbląskiego Święta Muzyki funkcjonuje też strefa animacji dziecięcych, warsztaty tworzenia małych instrumentów i przeszkadzajek na paradę. O godz. 19 odbędzie się Muzyczna Parada Uliczna z udziałem Elbląskiej Orkiestry Wojskowej, a o godz. 20 na dziecińcu elbląskiego muzeum wystąpi Vito Bambino.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?

Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl jest patronem medialnym Elbląskiego Święta Muzyki