Targi minerałów, skamieniałości oraz biżuterii ponownie w Elblągu

Targi Raptor to jedyne takie wydarzenie, gdzie zobaczymy najpiękniejszą biżuterię, wyjątkowe ozdoby i minerały z całego świata. Festiwal zawita do Elbląga już w lutym.

Te wydarzenie jest dla osób, które są ciekawi świata natury oraz pradawnych stworzeń zamieszkałych na naszej planecie. Wśród prawie 120 metrowego asortymentu znajduje się wiele okazów które, na co dzień można ujrzeć tylko w muzeach. Część okazów firmy zdobi m.in. Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Podczas wydarzenia będzie również okazja do wzięcia udziału w geologicznych warsztatach oraz do poznania wystawców z różnych części kraju. To jedyna okazja, by na żywo porozmawiać z pasjonatami geologii i paleontologii. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie darmowy. Więcej informacji znajduje się na Facebooku.

Targi potrwają od 11 do 12 lutego. Sobota godz. 10-17, niedziela godz. 10-16, w hali MOSiR przy alei Grunwaldzkiej 135 w Elblągu.