To wielka gratka dla każdego fana muzyki!

Po 30 latach od wydania na kasecie magnetofonowej składanki „Teraz My, Reszta Może Poczekać, Elbląg '94”, ukazała się jej reedycja na płycie kompaktowej! Oprócz nagrań grup: Quiet, Labirynt, Laputita, Bigriss, Epic, Neandertal, Sun In The Glass, Kaptur Mnicha, Funk Jello, Trauma na kompilacji usłyszycie także wywiady z inicjatorami i wydawcami składanek Edwardem Mołodziejko, Markiem Nowosadem i Krzysztofem Bidzińskim, którzy opowiedzieli m.in. o historii powstania kompilacji z 1994 i 2009 r.

- Po 20 latach archiwizowania danych, zdjęć, plakatów, książek, ulotek, prasy, nazbierałem nie tylko w formie cyfrowej ale także fizycznej wydawnictwa fonograficzne elbląskich muzyków na płytach szelakowych, winylowych, kompaktowych, kasetach magnetofonowych, DAT, taśmach szpulowych, pocztówkach dźwiękowych, a także na płytach DVD, VHS, Video8. Efektem szperania we własnym archiwum jest właśnie ukazanie się reedycji „Teraz My, Reszta Może Poczekać” – pisze Krzysztof Bidzinski z Muzycznego Elbląga.

Niebywała rzecz na skalę krajową

„Swego czasu przy współpracy z jej pierwszym wydawcą Edwardem Mołodziejko (razem wydaliśmy drugą część „Teraz My” i „Muzyczna Warmia i Mazury”), otrzymałem od Edwarda nagrania z sesji studyjnej „Teraz My” na kasecie DAT (Digital Audio Tape), która zawierała lepszą jakość dźwiękową niż na kasecie magnetofonowej. Po analizie materiału stwierdziłem, że warto wznowić pomysł i wydać składankę w lepszej jakości na płycie kompaktowej, a że w tym roku mija właśnie 30 lat od jej premiery, to termin wydał się idealny na jej reedycję. Wiem, że planowano wydanie jej w 1994 r. także na kompakcie, ale nie doszło to wtedy do skutku, widać „przeznaczenie” chciało aby ukazała się po 30 latach w hołdzie tamtym czasom, co z dzisiejszej perspektywy nie tylko moim zdaniem ukazuje wartość tej składanki nie tylko pod kątem muzycznym ale także ideowym” – wspomina Krzysztof Bidziński (wydawca reedycji „Teraz My, Reszta Może Poczekać, Elbląg '94”).

„Ta kaseta wyszła w 1994 roku dzięki inicjatywie Marka Nowosada i Edwarda Mołodziejko z firmy Heaven. Była to rzecz niebywała na skalę Polską, chociaż wcześniej powstała taka sytuacja w Gdańsku, też tam była taka płyta i były tam zespoły z Gdańska i okolic Gdyni i Sopotu. Troszeczkę później kaseta „Teraz My, Reszta Może Poczekać” wyszła, ale jak na nasze warunki, to była akcja bardzo fajna” – mówił Ryszard Barszcz (Elbląska Encyklopedia Muzyczna, Radio EL, 2012).

Niezapomniane przeżycie

„To były pionierskie czasy. Nagrania musiały być szybkie i sprawne, ale problemem było w zasadzie wszystko – od braku umiejętności technicznych, przez niezgranie zespołu, do kłopotów z brzmieniem instrumentów. Saksofon nie chciał stroić, moje nędzne Casio brzmiało jak wiejskie organki weselne. Słychać to wyraźnie w tym nagraniu. Ale to było niezapomniane przeżycie – pierwszy raz jako zespół jedziemy do studia, ktoś nas zauważył i docenił potencjał. Byliśmy z tego bardzo dumni i choć z perspektywy czasu oceniam to raczej nisko artystycznie, miało to siłę i szczerość, coś co dla młodych ludzi powinno być wyznacznikiem podjętej drogi. Gdyby nie Labirynt nie byłoby mnie dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem” – wspominał Przemysław Rudź (Labirynt – „Taniec diabła”).

„Pamiętam, ze szukaliśmy tego studia długo i w końcu udało się zlokalizować... Było dość zimno i minimalistycznie, ale to urok tamtych czasów... Pierwszy raz miałam na uszach słuchawki podczas śpiewania i pamiętam, że zadałam realizatorowi jakieś durne pytanie, z tych podstawowych świadczących o zerowym doświadczeniu w tej materii. Ale sam fakt, że będę nagrana i nie będzie to jakiś kaseciak na próbie tylko pro sesja w studiu to było coś. Wielkie coś, więc power był” – mówiła Joanna Żondłowska (Bigriss – „Chat”).

„Chyba jeszcze przed koncertem w Galerii EL pojawiła się propozycja nagrania jednego utworu na składankę elbląskich zespołów. Byliśmy jedynym zespołem z poza stolicy ówczesnego województwa, który został zaproszony do tej produkcji” – wspomina z kolei Mirosław Rag (Sun In The Glass – „Złożone w Twoich rękach”).

Tak zdobędziesz płytę

Warto zaznaczyć, że reedycja „Teraz My, Reszta Może Poczekać” ukazała się za akceptacją Marka Nowosada, zespołów oraz przy wsparciu ekipy produkcyjnej Macieja Olewniczaka (Centrum Sztuki Galeria EL) oraz Piotra Grdenia (Gdańska Galeria Miejska). Wydawcą jest Krzysztof Bidziński z Elbląskiego Archiwum Muzycznego (www.muzycznyelblag.pl). Płytę można zdobyć za pośrednictwem Elbląskiego Archiwum Muzycznego (Elbląska Encyklopedia Muzyczna/FB i Muzyczny Elbląg/FB) oraz maila - redakcja@muzycznyelblag.pl

Egzemplarze płyty będą również do wygrania w konkursie portElu. Szczegóły wkrótce!