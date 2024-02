Uczestnicy warsztatów teatralnych pokazali swój talent!

Wtorkowe pokazy młodzieżowych grup teatralnych były podsumowaniem intensywnego semestru warsztatów. Młodzi uczestnicy pod opieką aktora Krzysztofa Żabki, prezentowali nie tylko swoje umiejętności aktorskie, ale również głębokie zrozumienie ambitnych tematów poruszanych w sztuce. Publiczność, która wypełniła widownię Dużej Sceny niemal po brzegi, była świadkiem rozwijającej się kreatywności, zaangażowania i pasji włożonej w występy. Zobacz więcej zdjęć.

To wyjątkowe wydarzenie podkreśla siłę sztuki teatralnej jako narzędzia edukacyjnego i inspiruje do dalszego eksplorowania świata teatru.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Już teraz zapraszamy grupy zorganizowane do uczestniczenia w dziennych warsztatach teatralnych oraz lekcjach połączonych z oprowadzaniem, a we wrześniu na kolejne nabory do młodzieżowych grup teatralnych.