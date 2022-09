W tym tygodniu portEl poleca. Wielorzecze i Festiwalowa Jesień Filmowa

Jest poniedziałek (19 września), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W poniedziałek, 19 września w centrum Sztuki Galerii EL nadal możemy oglądać wystawę "Drapieżne serca", która przedstawia zestawienie macierzyństwa z pojęciami tj. cielesności, ambicji artystycznych, miłości i wolności. Artyści, którzy brali udział w tworzeniu wystawy, podejmowali temat tego, czy w obliczu przykrych wydarzeń dzisiejszego świata jesteśmy w stanie podołać próbie człowieczeństwa utrzymując idee humanizmu przy życiu?

We wtorek, 20 września CSE "Światowid" w Elblągu zaprasza do udziału w kolejnej już edycji dyktanda, skierowanego zarówno do młodzieży od piątej klasy wzwyż, jak i do osób dorosłych. Konkurs rozpocznie się o godzinie 9 w Galerii Nobilis (II piętro) w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

W Bibliotece Elbląskiej przy ul. Św. Ducha we wtorek zostanie otwarta wystawa obrazująca Elbląg pod względem starych druków i rękopisów na przełomie XIX i XX wieku, czyli czasu u progów nitschmannowskich. Będąc w bibliotece warto także zerknąć na kolekcję fotografii przyrodniczej ''Skarbów Natury Grupy Wyszehradzkiej", która ukazuje piękno naszej ojczyzny, a także Republiki Czeskiej, Słowacji, czy też Węgier.

Rozpoczyna się festiwalowa jesień filmowa. Od godziny 18 do obejrzenia w CSE Światowid, będą krótkometrażowe filmy o tematyce miłości, szczęścia, odrzucenia, czy też strachu. Wstęp wolny.

W środę, 21 września CSE ''Światowid'' w Elblągu prezentuje, w jaki sposób funkcjonował Elbląg w pierwszych latach po II wojnie światowej. Wystawa jest dostępna w każdą środę w godzinach 12-20. Wstęp jest bezpłatny.

W czwartek, 22 września Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu wraz z Fundacją Sztuka Edukacji zapraszają na wystawę akwarel szwedzkiej artystki Fridy Lorén. Wernisaż wystawy odbędzie się w „Światowidzie” w Galerii Nobilis. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.

W piątek, 23 września odbędą się warsztaty graficzne organizowane przez Regionalną Pracownię Digitalizacji, działającą w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu warsztaty mają na celu wspieranie idei ponownego wykorzystania graficznego zdigitalizowanych zabytków. Start godzina 16.00. Wstęp wolny.

Rozpoczyna się IX edycja elbląskiego Festiwalu Literackiego Wielorzecze, który polega na kształtowaniu umiejętności czytania i interpretowania dzieł poetyckich. Festiwal rozpocznie się o 18. w Pubie Sąsiedzi i potrwa do niedzieli do godziny 13.45.

W sobotę, 24 września o 9 w parku Modrzewie, odbędzie się "parkrun", czyli wydarzenie, dla wszystkich lubiących ruch. Natomiast tych, którzy też chcieliby wziąć udział w wydarzeniu w nieco innej formie, organizacja zaprasza do pełnienia roli wolontariuszy.

Dla fanów literatury oraz tych lubiących pracę z tekstem, odbędą się warsztaty z Mirką Szychowiak. Start w Bibliotece Elbląskiej o godzinie 10. Są one częścią Festiwalu Literackiego Wielorzecze.