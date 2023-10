Wieczór z Mikołajem

Mikołaj Kopernik wielkim Polakiem był. „Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskie go wydało plemię“ - uczą się dzieci w szkołach. Bibliotekarze z Biblioteki Elbląskiej pokazali wielkiego astronoma, matematyka, ekonomistę, kanonika z innej strony. Bardziej interesującej od spiżowej postaci ze szkolnych podręczników. Wczoraj (7 października) odbyła się Noc Bibliotek.

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo. Bohaterem elbląskiej Nocy, która odbyła się w Bibliotece Elbląskiej) był Mikołaj Kopernik. W myśl zasady „dla każdego coś miłego“ coś dla siebie znalazł i młodszy, i starszy elblążanin.

Elbląscy bibliotekarze nie zamierzali czekać aż zapadnie zmrok i dzieci zaprosili już po południu. Najmłodsi mieli okazję obejrzeć film „Moja mama gorylica“. Warto zwrócić uwagę na fakt, że animacja została nakręcona na podstawie książki Fridy Nillson pod tym samym tytułem.

Po seansie dzieci musiały wybrać co chcą robić dalej. Na parterze filii Bulaj czekały harcerki ze szczepu Wanbli. Można się było spodziewać, że nudy nie będzie. - Razem z Mikołajem Kopernikiem poznamy kosmos, podstawowe informacje na temat planet Układu Słonecznego, a potem zbudujemy rakietę i polecimy w kosmos - zdradziła podharcmistrz Kinga Tkaczuk, drużynowa 95 Gromady Zuchowej „Braterskie Niedźwiadki“. - Współpracujemy z Biblioteką na co dzień i spotykamy się z ogromną życzliwością pań bibliotekarek. I jeżeli możemy pomóc, to jesteśmy do dyspozycji. Dziś możemy zaproponować to, co umiemy robić najlepiej, czyli zająć się dziećmi.

- To są najróżniejsze zabawy, które wprowadzamy na naszych zbiórkach od pląsów, czyli śpiewania i tańczenia, do zwykłego berka, który jest urozmaicony po gry związane z kosmosem - dodała samarytanka Gabriela Kamińska, przyboczna „Braterskich Niedźwiadków“.

- Harcerstwo jest taką super sprawą dla młodych osób, ponieważ pozwala poznać otaczający nas świat i różne ciekawe rzeczy przy pomocy zabawy. W efekcie, ponieważ wszystko realizowane jest poprzez zabawę, cały czas chcemy poznawać nowe rzeczy, chcemy się ciągle uczyć. Podczas naszych zajęć z Kopernikiem dzieciaki będą się przede wszystkim dobrze bawić, co też wpłynie na lepsze poznanie taj postaci - uzupełniła przewodnik Liwia Milewska, drużynowa 99 Elbląskiej Żeńskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Wapiti“.

Dla dzieci zajęcia w Bulaju (fot. Sebastian Malicki)

I chwilę później rozpoczęła się normalna zuchowa zbiórka. Choć termin „zbiórka zuchowa“ brzmi niezwykle poważnie, to pełno było zabawy, biegania, a przy okazji rozwiązywania zagadek związanych z polskim astronomem, nauki pląsów. Patrząc na uśmiechy dzieci, zajęcia udane.

Na piętrze „Bulaju“ czekał Michał Glock, zapalony modelarz, który wraz z dziećmi zamierzał zbudować kolejne budynki kompleksu Biblioteki Elbląskiej. Uspokajamy: chodzi o modele budynków. - To już kolejne zajęcia modelarskie. Na poprzednich zajęciach zrobiliśmy tę część, w której znajduje się filia „Bulaj“. Dziś budujemy trzy kolejne budynki znajdujące się przy ul. św. Ducha - opowiadał prowadzący zajęcia Michał Glock.

Uczestnicy zajęć dostali szablony z makietami fasad. Nożyczki i klej poszły w ruch. W „pocie i znoju“, w wesołej atmosferze powstawały kolejne makiety budynków przy ulicy św. Ducha. Do zbudowania pozostały jeszcze cztery budynki zespołu Biblioteki Elbląskiej, ale to już chyba na kolejnych zajęciach.

Podczas gdy dzieci bawiły się w Bulaju, po sąsiedzku w głównej siedzibie Biblioteki Elbląskiej rozpoczął się seans filmu „Chopin. The Space Concert”. To pierwszy film muzyczny nakręcony w kosmosie. Ścieżkę muzyczna stanowi 10 utworów Fryderyka Chopina, a film pokazuje ziemię z pokładu statku kosmicznego podczas wyprawy STS-130 Endeavour. - Film powstał z inicjatywy polskiego twórcy filmowego Adama Ustynowicza, który w swojej pracy twórczej łączy swoje zainteresowania: astronautykę i film. „Chopin. The Space Concert”. jest doskonałym mariażem tych dwóch dziedzin. Film został nakręcony w całości w kosmosie przez uczestników wyprawy STS-130 Endeavour, która w 2010 r. wyruszyła do stacji kosmicznej - opowiadał Piotr Nike, kierownik działy edukacji kulturalnej „El Kamera“ w Bibliotece Elbląskiej. - Uczestnicy wyprawy zostali poproszeni o słuchanie muzyki Chopina w przestrzeni kosmicznej, inspirowanie się ją oraz filmowanie kosmosu w jakości HD. W rezultacie powstało 150 tysięcy zdjęć, które NASA udostępniła Adamowi Ustynowiczowi, a ten w postprodukcji połączył najciekawsze zdjęcia kosmosu z utworami Fryderyka Chopina.

Efekt mogliśmy podziwiać wczoraj w sali U św. Ducha elbląskiej Biblioteki. W grudniu 2012 r. film otrzymał Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Monaco.

Kopernik w obliczu dziennikarskiego śledztwa

Mikołaj Kopernik jest autorem rewolucji w postrzeganiu kosmosu. Astronomem, który “...wstrzymał Słońce, ruszył ziemię, polskie go wydało plemię...“ zajął się Wojciech Orliński: dziennikarz, publicysta, ostatnio nauczyciel chemii w jednym z warszawskich liceów. Jego książka „Kopernik. Rewolucje“ jest po części rewolucyjnym spojrzeniem na obraz matematyka, astronoma, kanonika, administratora... Oparta na bogatym materiale źródłowym, m. in. na donosach pisanych na Kopernika do biskupa Jana Dantyszka. To nie jest zwykła biografia - to Kopernik „po dziennikarsku“. Wojciech Orliński snuje opowieść jak o współczesnym celebrycie nie wahając się przed trudnymi tematami jak np. romans Mikołaja Kopernika, czy też kulisy powstania dzieła „O obrotach sfer niebieskich“.

Spotkanie autorskie z Wojciechem Orlińskim (prowadzone przez Aleksandrę Bułę) było kolejnym punktem „Nocy Bibliotek“. Autor książki ciekawie opowiadał o losach Mikołaja Kopernika i swoich przemyśleniach na temat jego życia. Wojciech Orliński zdjął Kopernika z cokołu i potraktował jak każdego człowieka: oprócz zalet opisując też wady, słabości, konflikty. Nie brakuje tam też subiektywnych opinii autora na temat swojego bohatera. To swoistego rodzaju śledztwo dziennikarskie na temat Mikołaja Kopernika.

- Zrobiłem to, czego nie wolno robić historykowi. Każdy ma tutaj swoją rolę do odegrania. Fachowo to się nazywa narracja kontrfaktyczna czyli taki snucie rozważań, co by było gdyby... To historykowi nie przystoi i generalnie tego unikają. Są powody, dla których historyk nie powinien tego robić. Tymczasem dziennikarz może się bawić w taka kontrfaktyczna opowieść, jeśli będzie dla niego ciekawa, jeśli będzie mógł sprawdzić interesujące dla niego informacje. Drugą taką rzecz, którą brałem ze świadomością, że historykowi nie wypada, a mi wolno jest prezentyzm. Czyli nieustanne porównywanie historii do teraźniejszości. Wiedziałem, że będę pisał książkę mimo wszystko historyczną, po w ramach przygotowań przeczytałem książki metahistoryczne, czyli o warsztacie historyka. Taka mała moja złośliwość: przeczytałem o tym czego nie wolno historykowi i zrobiłem to. Moja książka musiała być inna, żeby miała sens - mówił Wojciech Orliński na spotkaniu autorskim.

Swoistym uzupełnieniem spotkania z pisarzem było oprowadzenie po wystawie „Kosmos w zabytkowych drukach Biblioteki Elbląskiej”, która znajduje się w Regiotece. Ozdobą wystawy jest dzieło Joachima Retyka będące swoistym streszczeniem teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika. i zapowiedzią dzieła wielkiego astronoma. Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada egzemplarz wydany w Wittenbergu z 1559 r.

- Joachim Retyk to była ciekawa postać. Syn lekarza, który został oskarżony o czary i stracony. Retyk przekonał starego i zniechęconego Mikołaja Kopernika do przekazania rękopisu „O obrotach sfer niebieskich“ wydawcy - opowiadał Piotr Nike z Biblioteki Elbląskiej. - Pewną ciekawostką jest fakt, że dzieło Retyka, które tylko zapowiadało „O obrotach...“ doczekało się większej ilości wydań niż dzieło Kopernika.

Popołudnie i wieczór z Mikołajem Kopernikiem dobiegły końca. Astronom okazał się interesującym człowiekiem, pełnym wad i słabości, co oczywiście nie umniejsza jego geniuszowi. A fanom elbląskiej Biblioteki pozostaje czekać do następnego roku i zastanawianie się kto będzie następnym bohaterem elbląskiej Nocy Bibliotek.