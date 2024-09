Z chłopa czy z pana jesteśmy? Spotkanie z Kamilem Janickim

Fot. organizatora

W poniedziałek, 16 września, o godz. 18 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Kamilem Janickim wokół jego książek wpisujących się w nurt „zwrotu ludowego”, mocno obecny w ostatnich latach w naukach humanistycznych. Jego książka „Warcholstwo” to zupełnie nowe spojrzenie na polską szlachtę, autor bowiem zwraca uwagę na wady i ułomności tej warstwy społecznej, mierzy się z mitami szlacheckimi, natomiast we wcześniejszej „Pańszczyzna” pochyla się nad losem polskiego chłopa.

Rozmowę z autorem poprowadzi Jacek Nowiński. Dla kogo spotkanie? Dla miłośników historii, osób, które chcą skonfrontować wiedzę zdobytą w szkole z zupełnie nowym spojrzeniem na historię Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dla wielbicieli serialu „1670” czy książki „Chłopki” Joanny Kuciel-Frydryszak i wszystkich zainteresowanych tematem, lubiących spotkania z autorami książek. Serdecznie zapraszamy! Na spotkanie wstęp jest wolny. Kamil Janicki – pisarz i publicysta, absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historyk specjalizujący się w dziejach II Rzeczypospolitej i sylwetkach wybitnych kobiet z dawnych epok, autor kilkunastu książek w tej tematyce. Redaktor naczelny magazynu WielkaHISTORIA.pl, wcześniej redaktor naczelny portalu Ciekawostki historyczne.pl. Popularny komentator wydarzeń historycznych w mediach, obecny regularnie między innymi na łamach portalu Onet.pl, Wirtualna Polska, Interia, Na temat.pl, „Dziennik Bałtycki” i „Dziennik Polski”. Jest autorem książek: „Pijana wojna. Alkohol podczas II wojny światowej” (2012), „Pierwsze damy II Rzeczpospolitej” (2012), „Upadłe damy II Rzeczpospolitej” (2013), „Damy złotego wieku” (2014), „Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce” (2015), „Żelazne damy. Kobiety, które zbudowały Polskę” (2015), „Damy ze skazą” (2016), „Damy polskiego imperium” (2017), „Epoka milczenia. Przedwojenna Polska, o której wstydzimy się mówić” (2018), „Niepokorne damy. Kobiety, które wywalczyły niepodległą Polskę” (2018), „Damy przeklęte. Kobiety, które pogrzebały Polskę” (2019), „Seryjni mordercy II RP” (2020), „Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa” (2021), „Wawel. Biografia” (2022), „Warcholstwo. Prawdziwa historia polskiej szlachty” (2023), „Cywilizacja Słowian” (2023), „Średniowiecze w liczbach” (2024). Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Opisanie świata” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu „Partnerstwo dla Książki”.

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska