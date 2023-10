Dobry sommelier doradzi, żeby białe wino przechowywać w temperaturze od 14 do 16 stopni. Pracownik sklepu zoologicznego doradzi, że idealną temperaturą wody dla mieczyków będzie 23-25 stopni. Z kolei kibice Olimpii i Stomilu zdają sobie sprawę, że temperatura przed niedzielnym spotkaniem stale rośnie i wiedzą, że w dniu meczu atmosfera będzie rozgrzana do czerwoności. Zbliżają się derby województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli wydarzenie, na które czeka cały piłkarski Elbląg i Olsztyn.

- Mamy już jakiś obraz jak zagrać, ale nie stuprocentowy. Robimy wszystko, żeby po prostu w Olsztynie wygrać i zaprezentować jak najlepszą Olimpię, bo mamy dobry moment i trzeba to wykorzystać. - mówił po ostatnim ligowym meczu ze Stal Stalową Wolą trener Olimpii Przemysław Gomułka.

Ciężko się nie zgodzić, bo fakty są po stronie elblążan. Od pięciu meczów niepokonani, wysokie piąte miejsce w tabeli, na koncie 18 punktów, czyli o 5 więcej niż dwunasty Stomil. Derby to jednak mecz z innym gatunkiem emocjonalnym. Tutaj wszelkie statystyki idą w zapomnienie, następuje reset i bez względu na położenie w tabeli, spotkanie derbowe będzie emocjonalne.

- Moim zdaniem miejsce Olimpii Elbląg jest na "zielonych" lokatach. Mamy sporo niedosytu po jedenastu kolejkach, ponieważ w wielu meczach straciliśmy bramki po błędach, których można było uniknąć, albo w doliczonym czasie gry. Myślę, że musimy nadal podążać w obranym kierunku, a z meczu na mecz będziemy coraz silniejsi, co zresztą widać po naszych ostatnich wynikach. - zauważa jeden z kapitanów Olimpii Łukasz Sarnowski.

Wychowanek żółto-biało-niebieskich wraca do gry po jednomeczowej przerwie. Ze Stal Stalową Wolą miał przymusową pauzę za nadmiar żółtych kartek. Cieszy fakt, że ze Stomilem nikt nie będzie zawieszony, chociaż blisko było w przypadku Kuczałka, Famulaka i Jakubczyka, ale trener Gomułka nie szukał alibi i nie schował wymienionych na ławce rezerwowych w minionej kolejce. W takim przypadku poza grą pozostają Danilczyk oraz Gabrych, którzy są kontuzjowani od dłuższego czasu.

- Zdecydowanie wolałbym pomóc drużynie w meczu ze Stalową Wolą niż oglądać go z trybun. Pauzę za kartki traktuję bardziej jako karę niż odpoczynek, ale obecnie czuję bardzo duży głód gry. Mam nadzieję że to zaprocentuje w ważnym meczu ze Stomilem. - podkreśla Łukasz Sarnowski.

Takie spotkanie w zasadzie nie potrzebuje większej promocji, w kasach pozostały pojedyncze bilety. Mimo wszystko spotkanie opakowano marketingowo m.in. pojawiają się zapowiedzi w internecie, na monitorach reklamowych w galeriach handlowych w Olsztynie wyświetlano informacje o zbliżających się derbach, kibice Olimpii ponownie przygotowali zapowiedź filmową, a w różnych punktach w Elblągu znajdują się plakaty mobilizujące do wyjazdu. Jak wiemy, koncepcja podróży specjalnym pociągiem została wykluczona przez Warmińsko-Mazurski Zakład Polregio (przewoźnik kolejowy), w takim przypadku należy się przesiąść do autobusów. Więcej szczegółów na fanpage kibiców Olimpii na Facebooku (e-olimpia.com).

Analizując ostatnie bezpośrednie starcia to w minionym sezonie lepsza była Olimpia. W pamięci pozostaje przede wszystkim spotkanie z 10 sierpnia 2022 roku i rozgromienie Stomilu 4:0. Ekscytacja golami Braneckiego, Stasiaka i przede wszystkim dublecie Rajcha zapisała się złotymi zgłoskami w historii bezpośrednich starć, a strzelcy bramek zapewnili sobie dożywotnią pamięć wśród kibiców Olimpii. W rewanżu goli nie oglądaliśmy, ale w Olsztynie działo się sporo, a na trybunach wręcz wrzało.

Tak jak już wspominaliśmy, Stomil zgromadził dotychczas trzynaście punktów. W minionej kolejce przegrał z Polonią w Bytomiu 3:4, mimo że do 77. minuty prowadził 3:2. Tym samym olsztynianie potwierdzili, że grają w tym sezonie w kratkę. Zresztą w olsztyńskim zespole doszło już do zmiany trenera. Rozgrywki rozpoczęli pod wodzą Patryka Czubaka, w sierpniu zastąpił go Janusz Bucholc. 38-letni nowy trener poprowadził Stomil w sześciu ligowych potyczkach. Po dwóch zwycięstwach przyszły dwie porażki, potem zwycięstwo 1:0 z Sandecją Nowy Sącz, a w ostatniej próbie wspomniany brak punktów z Polonią Bytom. W takim przypadku również statystyki meczów na własnym stadionie nie są imponujące. Stomil przy Piłsudskiego 69A grał pięciokrotnie, wygrał dwa razy, trzy mecze przegrał.

- Analizujemy przede wszystkim styl i sposób grania przeciwnika, jego dobre i słabe strony, które możemy wykorzystać. Nasz sztab trenerski na pewno dobierze odpowiednią taktykę, która pozwoli zgarnąć upragnione trzy punkty. - mówi Sarnowski, dodając: - Oczywiście czujemy inną atmosferę sprzyjającą w meczach derbowych, ale staramy się być profesjonalistami i podchodzimy do każdego meczu tak samo: dać z siebie 100 procent i zgarnąć trzy punkty. Mecz ze Stomilem wiąże się z dodatkową motywacją, bo zdajemy sobie sprawę, że w przypadku wygranej na olsztyńskim stadionie damy ogromną radość naszym kibicom.

Transmisja w TVP Sport

Po raz czwarty w tym sezonie, a dwudziesty piąty w historii mecz Olimpii Elbląg będzie transmitowany w TVP. W dotychczasowych Olimpia wygrała ośmiokrotnie, padło dziewięć remisów, siedem razy wygrywali rywale.

11.06.16 r. - Motor Lublin - Olimpia Elbląg 0:1 (Piceluk)

23.09.17 r. - ŁKS - Olimpia Elbląg 1:2 (Szmydt, Kolosov)

19.05.19 r. - Elana Toruń - Olimpia Elbląg 1:2 (Bojas, Prytulak)

01.09.19 r. - Resovia - Olimpia Elbląg 0:1 (Kuczałek)

08.09.19 r. - Olimpia Elbląg - Znicz Pruszków 1:2 (Brychlik)

13.10.19 r. - Olimpia Elbląg - Górnik Łęczna 1:1 (Szuprytowski)

27.10.19 r. - Olimpia Elbląg - Stał Rzeszów 1:0 (Prytulak)

01.03.20 r. - Widzew Łódź - Olimpia Elbląg 2:2 (Wenger, Kiełtyka)

05.07.20 r. - Górnik Łęczna - Olimpia Elbląg 1:0

29.09.20 r. - Olimpia Elbląg - Sokół Ostróda 3:3 (Surdykowski x2, Lewandowski)

11.03.21 r. - Motor Lublin - Olimpia Elbląg 1:0

30.08.21 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 0:0

26.09.21 r. - Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 1:2 (Kurbiel)

30.10.21 r. - Ruch Chorzów - Olimpia Elbląg 1:0

06.11.21 r. - Olimpia Elbląg - Chojniczanka Chojnice 1:1 (Krawczun)

15.05.22 r. - Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg 4:1 (Senkevich)

10.08.22 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 4:0 (Branecki, Rajch x2, Stasiak)

01.10.22 r. - Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg 2:0 (samobójcza, Wojtyra)

12.11.22 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 1:1 (Stasiak)

11.03.23 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:0

07.05.23 r. - Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Elbląg 2:0

15.09.23 r. - Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 3:2 (Senkevich, Bartoś, Kuczałek)

24.09.23 r. - ŁKS II Łódź - Olimpia Elbląg 1:1 (Senkevich)

30.09.23 r. - Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 0:0

Bilans konfrontacji

16 meczów ligowych, 7 zwycięstw Olimpii, 5 remisów, 4 zwycięstwa Stomilu

Bramki: 19-15 dla Olimpii

17 meczów łącznie, 7 zwycięstw Olimpii, 4 remisy, 6 zwycięstw Stomilu

Bramki: 21-21

02.11.1980 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:0

14.06.1981 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 3:1 (Radowski, Małek, Kliszewicz)

16.09.1984 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 1:2 (Boros, Michalski)

05.05.1985 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:0 (Gorząch)

27.10.1991 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:2 (Czesnakow x2)

07.06.1992 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:1 (Nowosielski)

17.09.2005 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:0.

06.05.2006 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:0 (Wierzba)

22.09.2007 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 2:1 (Trafarski)

30.04.2008 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 3:0 (Koprucki, Nowicki, samobój)

01.08.2009 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 2:0

11.11.2009 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 0:3 (walkower)

02.10.2010 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:1 (Kolosov)

11.05.2011 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 4:0

10.08.2022 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 4:0 (Branecki, Rajch x2, Stasiak)

11.03.2023 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:0

Dodatkowo mecze PP i WPP

10.10.2001 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:3 (Moneta) - 1/16 PP

07.05.2008 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 3:1 (Styś) - 1/2 WPP

Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg w niedzielę, 8 października, godz. 16:15. Transmisja spotkania w WP Pilot oraz w TVP Sport.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl