Mecz o nic, mecz na luzie

To było nawet urocze, że Olimpia trzymała w napięciu do ostatnich momentów sezonu. Przeplata jedynie emocjami, jak w sinusoidzie, raz walka o utrzymanie, raz o baraże. Obecnie już wszystko wiemy, nie rozchodzimy się, ale napięcia już nie ma. Pozostały dwa mecze, bez względu na wyniki Olimpia pozostanie w II lidze.

W przedostatniej kolejce żółto-biało-niebiescy zagrają w Chojnicach z Chojniczanką. Mecz bez większej podstawy emocjonalnej. Co by się nie wydarzyło, w ostatecznym rozrachunku nie ma to znaczenia. Już oficjalnie wiadomo, że Chojniczanka awansowała na zaplecze Ekstraklasy, Olimpia może rozpisywać plany na przyszły, siódmy już sezon w II lidze.

Nadzieja umiera ostatnia, bo wiara choć mglista była jeszcze do meczu z Ruchem. Z niebieskimi Olimpia grała dobrze, by nie powiedzieć bardzo dobrze. Był apetyt w ofensywie, były sytuacje, ale bramek nie było. Okazało się zatem, że nadzieja matką głupich, bo naiwnością jest wierzyć, że elbląski zespół zacznie hurtowo strzelać. Ten problem istnieje od początku sezonu i śmiało zakładamy, że wychodzi przed szereg w aspektach i detalach, które gdyby udało się poprawić, Olimpia grałaby o I ligę.

Podopieczni trenera Grzegorczyka nie liczą się w walce o baraże, matematyka nie daje już nadziei. W nich zagra najprawdopodobniej Radunia Stężyca, ewentualnie Lech II Poznań plus pewne barażów Ruch Chorzów, Motor Lublin i Wigry Suwałki. Olimpia “wypisała się”, bo w ostatniej kolejce Radunia otrzyma komplet punktów po walkowerze z GKS-em Bełchatów. Tym samym nie ma matematycznych szans, aby Olimpia wyprzedziła beniaminka ze Stężycy.

- Jeśli Radunia przegra w najbliższej kolejce 0-1, a Lech II zremisuje 0-0, to w ostatniej kolejce Lechowi II wystarczy wygrać w Rzeszowie 15-0 i ma baraże, bo Radunia zainkasuje skromne 3-0 z Bełchatowem i nie będzie już miała pola manewru - dowcipkował na Twitterze Paweł Mogielnicki, współwłaściciel 90minut.pl.

Zatem wiele spraw już się wykrystalizowało. Wiemy, kto bezpośrednio awansuje - Stal Rzeszów i Chojniczanka, znamy niemal komplet drużyn, które powalczą o dodatkowe, premiowane miejsce, wiemy również kto z ligą się pożegna - GKS Bełchatów, Sokół Ostróda, Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Hutnik Kraków.

Chojniczanka wraca tym samym na zaplecze Ekstraklasy po dwuletniej przerwie. Ich aspiracje były doskonale znane, od początku sezonu byli kandydatem do awansu. Już w poprzedniej kampanii chęć powrotu była ogromna, ale pod koniec pojawiła się lekka korozja, która spowodowała brak bezpośredniego awansu, ale pozostawiła nadzieję w barażach. W nich czekała Skra Częstochowa, która dopełnia zniszczeń i marzenia o powrocie na zaplecze Ekstraklasy należało odłożyć na kampanię 2021/2022.

W listopadzie w Elblągu padł remis 1:1. W 56. minucie prowadzenie gościom dał Tomasz Mikołajczak, a w minucie 82. wyrównał Hubert Krawczun.

Transmisja

Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg w niedzielę, 15 maja, o godz. 17:15. Transmisja na żywo w programie TVP Sport.

Dotychczas żółto-biało-niebiescy występowali przed kamerami TVP piętnastokrotnie. Olimpia wygrywała pięciokrotnie, padło pięć remisów, pięć razy wygrywali rywale.

11.06.16 r. - Motor Lublin - OE 0:1 (Piceluk)

23.09.17 r. - ŁKS - OE 1:2 (Szmydt, Kolosov)

19.05.19 r. - Elana Toruń - OE 1:2 (Bojas, Prytulak)

01.09.19 r. - Resovia - OE 0:1 (Kuczałek)

08.09.19 r. - OE - Znicz Pruszków 1:2 (Brychlik)

13.10.19 r. - OE - Górnik Łęczna 1:1 (Szuprytowski)

27.10.19 r. - OE - Stał Rzeszów 1:0 (Prytulak)

01.03.20 r. - Widzew - OE 2:2 (Wenger, Kiełtyka)

05.07.20 r. - Górnik Łęczna - OE 1:0

29.09.20 r. - OE - Sokół Ostróda 3:3 (Surdykowski x2, Lewandowski)

11.03.21 r. - Motor Lublin - OE 1:0

30.08.21 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 0:0

26.09.21 r. - Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 1:2 (Kurbiel)

30.10.21 r. - Ruch Chorzów - Olimpia Elbląg 1:0

06.11.21 r. - Olimpia Elbląg - Chojniczanka Chojnice 1:1 (Krawczun)

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg