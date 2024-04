Sebastian Letniowski poprowadzi Olimpię

Pierwsza drużyna Olimpii Elbląg ma nowego szkoleniowca. Po kilku dniach „bezkrólewia“ klub poinformował o zatrudnieniu na tym stanowisku Sebastiana Letniowskiego.

Dziś (10 kwietnia) Sebastian Letniowski miał poprowadzić Cartusię Kartuzy (III liga, grupa druga) w meczu Wojewódzkiego Pucharu Polski w województwie pomorskim z Pomezanią Malbork. Olimpia Elbląg poinformowała w swoich mediach społecznościowych o zatrudnieniu Sebastiana Letniowskiego jako pierwszego trenera elbląskich drugoligowców. „Jego przyjście do ZKS Olimpii Elbląg może być kluczowe dla rozwoju zespołu w 2 lidze, ze względu na jego umiejętności taktyczne i zdolność motywacji zawodników. Oczekujemy, że jego przywództwo przyniesie pozytywne rezultaty dla naszego Klubu." - możemy przeczytać na stronie internetowej żółto-biało-niebieskich.

Nowy trener żółto-biało-niebieskich miał już do czynienia z elbląską Olimpią, ale z ławki Stężycy Radunia. Prowadzone przez niego Kaszubskie Kanarki spotkały się z elbląską Olimpią trzykrotnie: 19 września 2021 r. w Stężycy 3:0 wygrała Radunia, 2 kwietnia 2022 r. w Elblągu było 0:0, 25 września 2022 r. w Stężycy było 2:2. Sebastian Letniowski Radunię wprowadził do II ligi, beniaminek zakończył swój debiutancki sezon w półfinale baraży o zaplecze ekstraklasy, gdzie przegrał z Ruchem Chorzów.

Od czerwca ubiegłego roku Sebastian Letniowski prowadzi trzecioligową Cartusię Kartuzy - obecnie zespół jest 11. w drugiej grupie III ligi.